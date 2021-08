Zen Pinball is de ultieme relax game op je iPhone of iPad

Deze week werd bekendgemaakt gemaakt dat je op de Apple Arcade binnenkort aan de slag kunt met Zen Pinball Party. Daarmee heb je de mogelijkheid om met zo’n twaalf digitale flipperkasten een potje te spelen. En dat is echt een waardevolle toevoeging aan het aanbod van games voor je iPhone en iPad.

Want het spelen van een game als deze op je iPhone of iPad is echt heel erg relax. De makers van de game, Zen Studios, maken al heel wat jaren games rondom flipperkasten. En in die jaren zijn er echt heel wat toffe kasten voor uitgebracht, waardoor je je uren kunt vermaken.

Zen Pinball is heerlijk op de iPhone en iPad

Goed, wanneer je dus een Apple Arcade-abonnement hebt, dan kun je dus straks gelijk met een aantal flipperkasten aan de slag. Het gaat daarbij om kasten gebaseerd op licenties van Hasbro en DreamWorks. Op die manier kun je spelen op een kast die draait om Kung-Fu Pand, How to Train Your Dragon, Trolls, My Little Pony en nog veel meer. De onderstaande trailer geeft je een idee wat je met deze game dan straks kan verwachten op de iPhone en iPad.

Wat mij betreft is dit een ideale manier om kennis te maken met de reeks. Je kunt met een actief abonnement dus straks een paar kasten volledig gaan ontdekken. Bij elke kast duurt het echt wel een tijdje voordat je door hebt hoe alle mechanieken werken en hoe je het beste zo effectief mogelijk punten verzamelt. En als je dat dan door hebt, dan wil je telkens de perfecte run uitvoeren en de bal zo lang mogelijk in het spel houdt.

Een goede kast is echt goed voor vele uren speelplezier. Bovendien is het de ideale game om er telkens even bij te pakken. Een paar minuutjes spelen op je iPhone terwijl je wacht terwijl een ei kookt bijvoorbeeld of op de iPad losgaat terwijl je geliefde een nieuwe serie opzoekt om op Netflix te kijken. En als je helemaal klaar bent met een bepaalde kast, dan is er een grote hoeveelheid kasten om als nieuwe map te proberen. Zo’n nieuw kast moet je dan wel kopen, maar dan kun je vervolgens weer een tijd er mee vooruit. En door een tijd door te hebben gebracht met de nieuwe kast, kun je vervolgens weer de oude gaan proberen, die dan weer wat nieuw aanvoelt.

Probeer het

Met dat in het achterhoofd wil ik je echt aanraden om deze game straks op de Apple Arcade te gaan proberen. Wil je meer lezen over de service? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.