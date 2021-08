YouTube voorziet iPhone-gebruikers eindelijk van veelbesproken feature

YouTube komt met een nieuwe functie voor iPhone-gebruikers. Eindelijk komt er een picture-in-picture functie aan.

YouTube is waarschijnlijk een van de meest gebruikte apps op de smartphone. Desondanks is de app zeker niet altijd ideaal. Je wordt tegenwoordig echt doodgegooid met reclame om je maar te doen overstappen naar YouTube Premium. Nu komt de videodienst met een nieuwe functie, die het kijken net wat makkelijker maakt. Deze is experimenteel en komt in eerste instantie alleen naar de premium-versie.

Deze functie komt naar YouTube

YouTube komt met een picture-in-picture mode voor iOS. Deze moet je wel handmatig activeren. Dat doe je door naar YouTube.com/new te gaan. Daar log je in met je Google-account en ga je vervolgens naar ‘Try it out’. Daar kun je de functie activeren. Als je dat eenmaal gedaan hebt kun je YouTube zien in een klein venster terwijl je een andere app gebruikt, zoals bijvoorbeeld WhatsApp of Instagram.

Als je daarna een video opent via de app kun je door middel om naar boven te swipen of via de homebutton de app verlaten. Als je dat doet zie je het kleine scherm gewoon bovenin je scherm. Als je het scherm uitschakelt gaat de video automatisch op pauze. Als je scherm gesloten is kun je via de knoppen op je scherm alsnog de video verder afspelen zoals je dit wellicht kent van een app als Spotify.

Niet een geheel nieuwe functie

De functie is overigens niet nieuw. YouTube testte deze al verschillende keren vorig jaar, maar die werd regelmatig weer uitgezet.

Zoals gezegd is deze test maar tijdelijk. In eerste instantie gaat die proefperiode tot 31 oktober duren. Wellicht wordt de functie echter verlengd als blijkt dat het veel gebruikers goed bevalt. Het lijkt er echter op dat YouTube nu een definitieve oplossing voor de functie heeft gevonden.

Apple Insider