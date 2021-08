Werknemer luidt noodklok voor seksisme binnen Apple, moet met verlof

In de wereld van technologie zijn er nu heel wat verhalen van seksisme en discriminatie richting vrouwen. Met name in de wereld van games bij bedrijven als Activision Blizzard en Ubisoft is er nu van alles gaande. Een vrouwelijke senior engineering program manager bij Apple, Ashley Gjovik, liet via Twitter haar bevindingen weten. En is nu met verlof gestuurd.

Ashley Gjovik begon naar aanleiding van de berichten bij andere bedrijven te tweeten over haar ervaringen met seksisme. En als gevolg daarvan werd haar door Apple aangeraden om mee te doen aan het employee assistance program. Waarna ze daar niet positief op reageerde, werd ze met verlof gestuurd.

Apple-werknemer die noodklok luidt wordt met verlof gestuurd

In een interview met The Verge spreekt Gjovik over de problemen. Volgens haar probeert ze al maanden te laten weten dat er iets mis is op de werkvloer. Er zou sprake zijn van een vijandige sfeer, seksuele intimidatie, een onveilige omgeving en gevolgen wanneer er niet aan bepaalde dingen wordt voldaan. En op het moment dat ze dus de problemen aangaf, werd haar verteld om mee te doen met het employee assistance program. Volgens haar was dat niet de oplossing. Er moest met de leidinggevenden gesproken worden over het overzien van grenzen en regels. En als dat niet zou gebeuren, dat zij geen andere optie zag dan dat ze met onbetaald verlof gestuurd moest worden. En daar is blijkbaar voor gekozen. Daarbij werd haar ook medegedeeld dat ze zich niet mocht laten horen op Slack, omdat ze daar te vocaal aanwezig zou zijn.



Wanted to share: #Apple employee relations confirmed this #tonepolicing is totally ok feedback for me to get from my #bigtech #male leaders & not #sexist. As this investigation rolls on, I've decided to start Tweeting the stuff they say is "ok." I mean, they did say it was ok? pic.twitter.com/EImLTjRTBl — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 3, 2021

De bovenstaande tweet deelde ze vervolgens op 2 augustus, wat zou aangeven dat er sprake is van seksisme. Het zou volgens haar ook onderdeel zijn van een groter geheel aan opmerkingen. Want volgens mensen die onder de tweet reageren is het niet heel gek om commentaar te geven op de hoogte van de stem in een presentaite.

Ook commentaar op Covid-maatregelen

Daarnaast liet Gjovik ook weten niet blij te zijn dat Apple wil dat werknemers terugkeren naar kantoor. Het zou nog niet veilig zijn. Het is nog even afwachten hoe dit verhaal gaat aflopen.