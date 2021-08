Weekend poll: ben je overgestapt naar een M1 Mac?

De Mac is na een paar moeilijke jaren weer back on track. Apple’s eigen M1-chip is de aanjager van dit hernieuwde succes. Inmiddels zit de chip in de MacBook Air, 13-inch MacBook Pro, Mac mini en 24-inch iMac. Naar verluidt komen er snel meer modellen aan.

Tijdens Apple’s laatste kwartaalcijfers bleek dat de Mac weer als warme broodjes over de toonbank gaat. De snelle en stille M1-computers die ook lang op accu meegaan, vallen in de smaak. Ben jij gezwicht, of wacht je nog op iets specifieks? Vertel het ons in deze weekend poll, en in de reacties natuurlijk!

(Ja, de weekend poll is terug! 🤩)