Knok volgende maand met Pokémon Unite op de iPhone

Mocht je helemaal klaar zijn met Pokémon Go, maar nog wel een liefde hebben voor de schattige beesten, dan hebben we goed nieuws. Volgende maand kun je namelijk aan de slag met Pokémon Unite op de iPhone.

De makers van de game hebben laten weten dat Pokémon Unite op 22 september uitkomt op de iPhone en Android-apparaten. Tot nu toe was de game alleen nog maar beschikbaar op de Nintendo Switch en werd daar goed ontvangen.

Pokémon Unite op de iPhone

Mocht je nog niet bekend zijn met de game, het is kort door de bocht een MOBA-titel. Spelers kiezen aan het begin van de strijd hun eigen Pokémon en vervolgens is het de bedoeling om de strijd met een ander team aan te gaan. Daarbij is het mogelijk om met de verschillende Pokémon elkaar uit te schakelen, maar kun je ook punten scoren bij de basis van de tegenstander. En daarmee is het dan weer mogelijk om te evolueren en sterker te worden in de game. Het werkt zeer fijn en Pokémon Unite is dan straks ook een waardevolle toevoeging op het totale aanbod.

Pokémon Unite is overigens een free-to-play-game, waardoor je het altijd even kan proberen. Uiteraard wil de maker daarbij dat je geld uitgeeft aan verschillende cosmetische dingen, maar dat hoeft dus niet. Mocht je interesse hebben, dan hoopt de maker dat je je van te voren registreert. Als genoeg gamers dat doen, dan krijgt iedereen een Pikachu Unite License en kun je dus met hem gelijk aan de slag.

Genoeg games

Mocht Pokémon Unite niet helemaal jouw ding zijn, dan kun je nog altijd een blik werpen op de Apple Arcade. Daar zijn inmiddels heel wat games beschikbaar. Zo verscheen onlangs het tweede deel van de game Fantasian. Een compleet overzicht van al ons nieuws daarover vind je hier.