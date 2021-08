Geen Touch ID, maar een verbeterde versie van Face ID is wat Apple wil

De afgelopen maanden moesten we in Nederland op de meeste plekken rondlopen met een mondkapje. Als je dan een moderne iPhone had, merkte je dat Face ID daarbij je gezicht niet detecteerde en verlangde je wellicht terug naar Touch ID.

De mondkapjes plicht is op de meeste plekken nu weg, waardoor je je gewoon weer van Face ID gebruik kan maken. Maar mocht die verplichting terugkomen, dan blijf je dezelfde prbolemen hebben. Met de iPhone 13 wil Apple dat probleem oplossen.

Face ID wordt beter in de toekomst

Daarmee is de kleiner dat je bij de iPhone gebruik kunt maken van Touch ID via het scherm. De verbeterde Face ID zou je gezicht moeten gaan herkennen met een mondmasker op of wanneer je gebruik maakt van een bril die beslagen is. Dat maakt het geheel net een stukje makkelijker. Dat is althans hetgeen dat de mensen van Front Page Tech claimen. Het zou het resultaat zijn van een prototype die nu met de iPhone 12 werkt. Bij dat prototype is er een case bovenop de smartphone gemaakt en die vervangt de normale Face ID. En daarmee is het dus mogelijk om je gezicht met mondmasker te herkennen. Het zou daarbij overigens vooral gaan om een software aanpassing die gedaan is bij het prototype.



Gonna come out of retirement briefly to say that it's not modified hardware and it's the same as the one in the iPhone 13 series Software updates can push this new feature to users of it's not ready by launch here soon 🤙 https://t.co/k01gy69wFs — McGuire Wood 🪐 (@Jioriku) August 25, 2021

Deze verbeterde Face ID zou dus uiteindelijk verwerkt worden in de iPhone 13 en daarmee dus een probleem oplossen. Overigens is dat probleem al min of meer opgelost doordat je de iPhone unlockt met de Apple Watch. Maar wanneer je dat accessoire niet hebt, is het wel zo fijn dat het allemaal op een normale manier werkt.

Wellicht een software update

Het zou dus iets zijn dat in de nieuwe iPhone zit. Maar het zou ook kunnen dat de verbeterde Face ID via een software update wordt uitgerold. Op die manier is het ook mogelijk om met je huidige smartphone gewoon herkend te worden en hem unlocken.