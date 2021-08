Deze uitstekende racegame komt naar de Apple Arcade

Met de Apple Arcade heb je de mogelijkheid om voor een vast bedrag per maand toegang te krijgen tot een bibliotheek aan games. En daar worden regelmatig nieuwe games aan toegevoegd.

Deze week krijgen we daarbij een uitstekende racegame op de Apple Arcade. Het gaat om Asphalt 8: Airborne, die onder het kopje App Store Greats wordt uitgebracht.

Asphalt 8 op de Apple Arcade

Daarmee is Asphalt 8: Airborne dus geen compleet nieuwe game. De titel was al een tijdje beschikbaar, maar dan in een free-to-play-variant. Met deze heruitgave heb je dus niet meer het gezeur van de ontwikkelaar die telkens je geld wil zien. Op die manier kun je dus genieten van de race-actie in de game. En daar zit deze Apple Arcade-titel vol mee.

Er zijn in Asphalt 8: Airborne op de Apple Arcade meer dan 240 wagens om me los te gaan. En daar zitten heel wat mooie bolides bij uit het wagenpark van Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford, Chevrolet en meer. Met meer dan vijftig circuits en 400 evenementen in de carrière is er wat dat betreft echt genoeg te doen. Daarnaast zijn er ook nog 1500 challenges gekoppeld aan je wagens. Daarmee is het dus een game die goed is voor vele tientallen uren speelplezier. Tevens ziet de gamer er erg lekker uit.

Ook een nieuwe titel

Daarnaast krijgen we deze week op de Apple Arcade een nieuwe titel. Vanaf aankomende vrijdag kun je namelijk ook aan de slag met de avonturen game Baldo: The Guardian Owls. Deze game is gemaakt door de Italiaanse studio NAPS en moet een mix worden tussen puzzels, verkenning en gevechten. En dat alles in een wereld die met de hand is getekend. Op papier dus een zeer interessante game. Wil je meer lezen over games die op de Arcade uitkomen? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.