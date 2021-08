Truth Be Told: alles wat je over het nieuwe seizoen moet weten

Na een opmerkelijk eerste seizoen komt nu deel 2 van Truth Be Told komt naar Apple TV+. Wij vertellen je alles wat je moet weten.

Aanstaande vrijdag komt het tweede seizoen van Truth Be Told naar Apple TV+. Het is een van de onbekendere series dus wij vertellen je alles wat je moet weten. Zo zie je of het voor jou de moeite waard is.

Seizoen 2 van Truth Be Told komt eraan

Deze titel1 is misschien een van de meest onbekende series op Apple TV+. De serie weet critici niet zo te boeien met 31 procent op Rotten Tomatoes, maar het grote publiek vindt de serie wat vermakelijker. Op IMDb scoort Truth be Told een 7,1. Desondanks wist de serie toch een NAACP Award in de wacht te slepen.

Truth Be Told gaat over de Amerikaanse obsessie van true crime podcasts. In het eerste seizoen zien we Poppy die met haar eigen misdaadpodcast Warren Cave in de cel kreeg. Na de rechtszaak kreeg ze nieuwe bewijsstukken in handen waardoor haar blink op de zaak veranderde.

Een nieuw verhaal

In het tweede seizoen van Truth Be Told staat een nieuwe zaak centraal. True crime podcaster Poppy Parnell is deze keer bezig met een zaak die verbonden is met haar jeugdvriendin en inmiddels mediamagnaat Micah Keith. Als de ontwikkelingen in een rap tempo doorgaan komt hun vriendschap in de knoop. Overleeft deze het en wordt de zaak opgelost?

Natuurlijk zien we in het nieuwe seizoen weer Octavia Spencer terug die Poppy speelt. Daarnaast is er ook een belangrijke rol voor Kate Hudson die Micah speelt. Natuurlijk zien we ook weer bekende gezichten terug uit het vorige seizoen als Mekhi Phifer, Michael Beach en Ron Cephas Jones.

Hello Sunshine

Truth Be Told is bedacht door schrijver Nichelle Tramble Spellman. De serie wordt geproduceerd door Hello Sunshine, jawel het productiebedrijf van Reece Witherspoon dat ook verantwoordelijk is voor The Morning Show.

“Werken met Ocatvia Spencer is een droom die uitkomt voor me. Ik ben blij om door te mogen gaan om te bouwen aan het karakter van Poppy Parnell. Ik ben echt heel enthousiast om nog dieper in onze nationale obsessie van true crime te duiken en hoe dat onze verschillende karakters beïnvloedt,” vertelt Spellman.

Wil je Truth Be Told kijken? Het eerste seizoen staat volledig op Apple TV+. Vanaf vrijdag 20 augustus zie je het begin van seizoen 2. Daarna komt elke week een nieuwe aflevering online.