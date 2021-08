Truth Be Told: Apple TV+ deelt eerste trailer van seizoen 2

De Apple TV+ serie Truth Be Told krijgt een tweede seizoen dat vanaf 20 augustus van start gaat. Om de consument alvast een beetje warm te krijgen voor de nieuwe afleveringen van deze dramaserie brengt Apple vandaag alvast de eerste trailer naar buiten.

Truth Be Told speelt zich af in de wereld van de True Crime Podcasts en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Kathleen Barber. De serie geeft volgens Apple zelf “een uniek kijkje in de Amerikaanse obsessie voor de true crime podcasts”.

Truth Be Told seizoen 2

Net als in het eerste seizoen zal Octavia Spencer ook in het tweede seizoen te zien zijn als podcaster Poppy Parnell. Kate Hudson neemt de rol van Micah Keith op zich. In het tweede seizoen duikt Poppy in een nieuw zaak die met haar jeugdvriendin Micah te maken heeft. Hoe meer deze zaak zich ontwikkeld, hoe meer de vriendschap op de proef wordt gesteld. Iets dat dan ook duidelijk te zien is in de onderstaande trailer:

Het eerste seizoen van Truth Be Told werd niet zo goed ontvangen. Critici gaven de serie een zeer lage score en ook het publiek was niet heel enthousiast te krijgen. De vraag is dan ook wat het tweede seizoen te bieden heeft om dit te veranderen. Op het eerste oog biedt het tweede seizoen meer van hetzelfde.

Apple TV+

Ondanks dat Truth Be Told het niet zo goed doet gaat Apple TV+ zelf wel steeds beter. Zo heeft het tweede seizoen van Ted Lasso tot op heden voor heel veel succes weten te zorgen. De eerste aflevering van dat seizoen was goed voor 6 keer zoveel kijkers en wist zelfs voor 50% aan nieuwe abonnees te zorgen. Al gaan er geen cijfers mee gepaard en weten we dus niet om hoeveel nieuwe abonnees het precies gaat.

Wel weten we dat Apple TV+ het op dit moment wel een stuk slechter doet dan de concurrentie. Lees het bovenstaande artikel voor meer informatie.