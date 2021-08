Tinder voor anti-vaxxers door Apple uit de App Store geschopt

Apple heeft maatregelen getroffen tegen een app die zichzelf in de markt zette als een alternatief voor datende mensen zonder vaccinatie. Afgelopen weekend heeft het bedrijf de app Unjected uit de App Store gehaald, aangezien die zich niet aan de regels en richtlijnen hield. Het gaat dan om regels en richtlijnen met betrekking tot covid-19 en de misinformatie daaromtrent.

De laatste tijd is Apple flink bezig met het opschonen van de App Store. Verschillende apps worden geweigerd en geweerd, terwijl anders apps updates moeten doorvoeren of gewoon geheel moeten verdwijnen. Zo verdween eerder al de app Fakespot uit de Store, een app waarmee je neppe reviews kunt detecteren. Dat gebeurde op aandringen van Amazon.

Tinder voor anti-vaxxers uit de Apple Store

Nu richt Apple zijn pijlen veelal op apps die misinformatie verspreiden over covid-19 en de aanhoudende pandemie. Unjected is hierdoor in het vizier terechtgekomen. Met die app kun je op dates gaan met mensen die zich niet (hebben) laten vaccineren tegen covid-19. Je maakt een profiel aan, veegt naar rechts, gaat een gesprek aan en leert elkaar kennen — een alternatief op apps als Tinder en Bumble, dus.

Een alternatief dat een gat in de markt sprong. Zowel Tinder als Bumble, waarbij vrouwen het voortouw nemen, motiveren gebruikers om zich te laten vaccineren, terwijl Unjected dat dus helemaal niet doet. Sterker nog, daar gebeurt het tegenovergestelde.

Op Android en iOS

Unjected was beschikbaar op Android en iOS. Eerder verdween de app al uit de Google Play Store, nadat een update het alarmsysteem van Google liet afgaan. Daardoor verdween de app aldaar in juli. Maar sinds afgelopen weekend is die ook niet meer te vinden in de App Store van Apple.

Aanvankelijk hield Apple Unjected uit de App Store. Maar na het aanvankelijke reviewproces voerde de ontwikkelaar wat veranderingen door, waardoor de app wel degelijk door de check heen kwam. Na een onlangs uitgebrachte update ging de app wel tegen de geldende richtlijnen in, waardoor die geen plaats meer heeft in de digitale winkel van het bedrijf uit Cupertino.

