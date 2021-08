Tim Cook praat met Biden: Apple komt met nieuw cybersecurityprogramma

Apple-CEO Tim Cook heeft in een meeting met de Amerikaanse president Joe Biden afspraken gemaakt over een nieuw cybersecurityprogramma. Het doel van de gesprekken, die de regering tevens voert met andere bedrijven, is om de digitale veiligheid in de Verenigde Staten te verhogen. Dat geldt voor meer bedrijven in de publieke en private sectoren.

Apple heeft samen met onder meer Google, Amazon en Microsoft de plannen bekendgemaakt over dit nieuwe initiatief. Zo laat Tim Cook weten een nieuw cybersecurityprogramma op te zetten. Via dat programma wil de iPhonemaker op verschillende fronten gaan samenwerken met partners uit de bevoorradingsketen.

Tim Cook en de Amerikaanse regering

Het doel van die samenwerkingen: het aandrijven van multifactorauthentificatie (zoals tweestapsverificatie), beveiligingstraining, herstel van kwetsbaarheden, event logging en incidentrespons. Het bedrijf heeft zo’n negenduizend leveranciers in de Verenigde Staten, dus dat betekent een hoop werk voor de boeg.

In hetzelfde persbericht van de regering van de Verenigde Staten staat ook dat de regering zijn eigen initiatieven gebruiken wil voor het beter beschermen van pijpleidingen en private bevoorradingsketenen van de technologiesector. Hiervoor moet er een geheel nieuw framework opgezet worden.

Samenwerken met techbedrijven

Deze aanpak moet als voorbeeld gaan dienen voor bedrijven die worstelen met het opzetten van dergelijke frameworks. Zo leren bedrijven hoe ze beveiligde technologie bouwen en hoe ze toegang krijgen tot opensourcesoftware. Die software is onder meer afkomstig van Microsoft, Google en IBM.

Apple is een bedrijf met een privacyvriendelijk imago. Dat het hieraan meewerkt, is dus niet heel vreemd. Ondertussen krijgt iOS 15, aanstaande herfst, ook een aantal functies in het kader van privacy. Zo krijg je dan toegang tot iCloud Private Relay, waardoor je net een beetje veiliger gebruikmaakt van browser Safari. Apple laat dus op twee fronten zien bezig te zijn met online veiligheid: zowel achter als voor de schermen.

Witte Huis