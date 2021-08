The Velvet Underground: Apple TV+ lanceert de eerste trailer

The Velvet Underground komt bijna naar Apple TV+. Om alvast in de stemming te komen deelt de streamingdienst de trailer.

Apple TV+ komt binnenkort met de muzikale documentaire over de band The Velvet Underground. Deze gaat over het ontstaan over de groep en hoe belangrijk deze was voor de muziekindustrie in het algemeen.

The Velvet Underground had een bijzondere invloed op de muziek

De band was een experimentele rockgroep uit de jaren ’60 en ’70. Hoewel de band nu een van de invloedrijkste rockgroepen wordt genoemd, was hun populariteit tijdens hun actieve jaren niet al te hoog. Zelf beschrijft Apple TV+ de band als volgt: “The Velvet Underground is een culturele hoeksteen die een reeks van tegenstrijdigheden vertegenwoordigt: de band is van hun tijd, maar toch tijdloos; literair en toch realistisch en geworteld in de hoge kunsten en straatcultuur.”

De documentaire over de groep wordt gemaakt door Todd Haynes. Hij vertelt het verhaal van de band door middel van interviews met de bandleden die nog leven: John Cale en Moe Tucker. Daarnaast komen er ook andere mensen uit die periode aan het wordt zoals muzikant Jonathan Richman en danseres Mary Woronov. Ook zijn er verschillende beelden te zien die nog nooit eerder zijn uitgebracht. Deze zijn van een bijzonder iemand afkomstig: de kunstenaar Andy Warhol. Hij was in de beginjaren manager van The Velvet Underground.

We moeten nog wel even wachten totdat The Velvet Underground-documentaire op Apple TV+ staat. 15 oktober is de documentaire beschikbaar op de streamingdienst.

Er zit muziek in Apple TV+

Muziek is een van de belangrijke pijlers op Apple TV+. Zo zijn er ook documentaires te zien rondom de nieuwe cd-releases van Bruce Springsteen en Billie Eilish. Ook zijn er andere muziekdocumentaires als 1971: The Year That Music Changed Everything, Beastie Boys Story en Watch the Sound with Mark Ronson.