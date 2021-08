The Morning Show: Apple TV+ lanceert eerste trailer seizoen twee

Het tweede seizoen van The Morning Show is vanaf 17 september te zien op Apple TV+. Om de komst van de nieuwe afleveringen te vieren heeft de streamingdienst gisteravond de eerste trailer van dat seizoen online gezet.

In de eerste trailer zijn hoofdrolspelers Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell uiteraard te zien. Het verhaal wordt opgepakt na de gebeurtenissen van seizoen één en wat dat precies betekent voor de serie is goed te zien in deze trailer die bijna drie minuten duurt.

The Morning Show seizoen 2

Het tweede seizoen van The Morning Show is dus vanaf 17 september te zien op Apple TV+. De tien afleveringen zijn overigens niet direct te zien. Iedere vrijdag is er een nieuwe aflevering te zien. Vanaf die datum kunnen fans van de serie dus tien weken lang genieten van hun favoriete content.

Naast Aniston, Carell en Witherspoon zijn ook Mark Duplass, Billy Crudrup, Janina Gavinkar en Karen Pittman weer te zien. De cast van The Morning Show wordt voor dit tweede seizoen overigens ook uitgebreid. Zo maken Greta Lee, Hasan Minhaj, Holland Taylor en Julianna Margulies onder andere hun debuut.

The Morning Show seizoen 2 draait overigens niet alleen om de acties van de hoofdrolpersonages. Waar de corona pandemie in de meeste series wordt genegeerd gaat deze Apple TV+ serie er wel op in. Net als in ons dagelijks leven zal het virus dus ook in deze serie een grote rol gaan spelen.

Apple TV+

Naast de komst van The Morning Show seizoen 2 zijn er nog veel andere titels die consumenten kunnen verwachten. Zo werd een nieuwe trailer voor Foundation gedeeld met het publiek en verschijnt het tweede seizoen van See binnenkort ook op Apple TV+.

Benieuwd wat je van die laatste serie kunt verwachten? Collega Jeroen schreef er onlangs een interessant artikel over. Dit artikel is via de bovenstaande link te lezen.