Tetris Beat, de nieuwste toevoeging aan Apple Arcade

Apple Arcade is behoorlijk gegroeid sinds de eerste lancering. De bibliotheek met titels groeide langzaam maar zeker en ziet op een semi-regelmatige basis steeds meer nieuwe games. Apple biedt op dit moment nu meer dan 200 games aan en dat worden er met de dag meer. De nieuwste game op die lijst: Tetris Beat. Een klassieker onder de puzzel-games, maar met een muzikale twist.

Net voor het weekend verwelkomde Apple Arcade de allernieuwste puzzeltitel, Tetris Beat. Iedereen kent de klassieker Tetris wel, maar Tetris Beat biedt je een net iets andere ervaring dan je misschien gewend bent. Je moet nog steeds de naar beneden vallende blokken zó stapelen dat er een massief blok ontstaat, maar deze keer ligt er een beetje meer focus op muziek en ritme.

Spelen op het ritme

Spelers moeten de Tetriminos in het speelveld draaien en laten vallen om combinatie-ketens op te bouwen. Het ritme versnelt en vertraagt ​​in de Drop-modus. Als je echter de voorkeur geeft aan het ouderwetse en langzamere (in ieder geval in het begin) Tetris, kun je de Tap-modus selecteren. Dit is een meer klassieke ervaring in vergelijking met de standaard Drop-modus in de game.

Bij Tetris Beat ligt de focus op muziek

Omdat bij Tetris Beat de focus op muziek ligt, staan ​​ook artiesten centraal in deze nieuwe Apple Arcade-titel. De game bevat artiesten als Alison Wonderland, Hannah Diamond, Octo Octa, Cinthie en vele anderen. De meeste nummers in de game vallen binnen het dance- en popgenre, met hier en daar ook wat hiphop.

Er zijn op dit moment in totaal 18 exclusieve nummers beschikbaar. De ontwikkelaars van de game zeggen dat er maandelijks nieuwe muziek in de game zal worden geïntroduceerd. Tetris Beat is vanaf nu beschikbaar.

Apple Arcade kost € 4,99 per maand en je kan het 1 maand gratis uitproberen. Zoals hierboven al vermeld, krijg je dan meer dan 200 games om uit te proberen op je iPhone, iPad, Mac of Apple TV.