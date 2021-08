Apple voorziet ontwikkelaars van nieuwe versie Testflight voor Mac

Apple heeft deze week een nieuwe versie van de Testflight-applicatie uitgebracht voor gebruikers van het macOS-besturingssysteem. Voor het eerst gaat het hier om een testversie van het programma. Met dit programma kunnen gebruikers apps uitproberen voordat ze officieel uitgebracht worden in de App Store.

Apple heeft de verandering zelf aangekondigd via het portaal van Testflight. Het gaat om versie 3.2 van het programma. Met deze versie kunnen ontwikkelaars vanaf nu dus betaversies van hun applicaties verzenden naar geregistreerde gebruikers. In veel gevallen zijn die andere gebruikers journalisten of andere ontwikkelaars.

Bètaversie van Testflight op macOS

De app kan uitkomst bieden voor ontwikkelaars die ergens over twijfelen. Je kunt namelijk heel gemakkelijk en snel feedback krijgen door je app eens door een ander paar ogen te bekijken. Die mensen hoeven dan niet bij je in de buurt te zijn; ze hebben enkel de Testflight-app nodig en de app die jij wil aanleveren.

De app voor macOS werkt hetzelfde als de versie die je gebruikt op tvOS, iOS en iPadOS. Het proces van betaversies uitsturen is heel gestroomlijnd, waardoor je er als ontwikkelaar ook weinig omkijken naar hebt. Datzelfde geldt voor het klaarstomen van de app en het beheren van de verschillende softwareversies.

Je hebt een andere bèta nodig

Voordat je echter aan de slag kunt met de bèta van Testflight, heb je wel een andere bèta nodig. Apple laat weten dat de applicatie vooralsnog alleen werkt met de vijfde bèta van macOS Monterey. Die kun je sinds 10 augustus jongstleden downloaden en installeren. Heb je dat nog niet gedaan, vergeet dat dan niet te doen.

Mocht je de bèta van Testflight willen uitproberen en heb je de juiste versie van het besturingssysteem geïnstalleerd? Vergeet dan niet dat je het programma helemaal moet afsluiten, voordat je de bèta installeert. Dat geeft het programma zelf nog niet aan, dus dat is iets waar je zelf even aan moet denken.

