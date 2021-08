Ted Lasso-acteur legt uit waarom Roy Kent een gigantische scheldmachine is

Ted Lasso is het grote succes van Apple TV+. Een van de meest bijzondere karakters is Roy Kent. Maar waarom scheldt hij zoveel?

Ted Lasso is een van de series die ons tijdens de coronacrisis een lach op het gezicht toverde. Natuurlijk kwam dat vooral door het positivisme van Ted Lasso zelf, maar ook door de bijzondere andere karakters in de serie. Een van de meest opmerkelijke is Roy Kent.

Roy Kent heeft een klein hartje

Roy Kent is het type ruwe bolster, blanke pit. Van de buitenkant lijkt hij door al zijn gescheld een schild om zich heen te bouwen, maar van binnen is het een gevoelige jongen met een klein hartje. Het karakter vloekt regelmatig en ook tegen coach Ted Lasso. Toch kunnen de twee het prima met elkaar vinden.

In het tweede seizoen lijkt het gevloek van Roy Kent nog wat meer te zijn dan in het eerste deel van de serie. Het karakter wordt gespeeld door acteur en schrijver Brett Goldstein. Hij vertelt nu waarom zijn karakter altijd aan het schelden is en waarom hij er zo van houdt.

Ted Lasso is meer dan komedie alleen

“Roys relatie met schelden is hetzelfde als die van mij met schelden. Het komt vanuit liefde. Er zijn manieren van vloeken die liefde en al je emoties laten zien. Iets wat bijzonder is aan Ted Lasso, en we wisten niet of het zou werken, maar het is best grappig als je erover nadenkt.”

Goldstein verbaast zich ook een beetje: “Het is vrij uniek, maar van de reacties die we krijgen is dat mensen het met hun hele familie kijken. Er is een element dat voelt als een warme familie, maar er zit ook ontzettend veel gevloek, seks en donkere momenten in.”

Het tweede seizoen van Ted Lasso is wat donkerder dan het eerste. We zien nu meer achtergrond van de verschillende karakters en er komen ook een aantal maatschappelijke thema’s aan bod. Wil je weten wat wij van de serie vinden? Lees dan onze review hieronder.