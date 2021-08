Ted Lasso sleept Hollywood Critics Association TV Awards binnen

Ted Lasso is nu ook de grote winnaar tijdens de Hollywood Critics Association TV Awards. Het viel in vier grote categorieën in de prijzen.

Apple TV+ is weer in de prijzen gevallen tijdens een grote awardshow. Dit keer wist het een aantal Critics Association TV Awards in de wacht te slepen. Natuurlijk zijn de prijzen binnengehengeld met Ted Lasso, de grote hitserie van de streamingdienst.

Ted Lasso wint vier grote prijzen

Prijzen voor een serie krijgen is natuurlijk leuk, maar de grote categorieën winnen, maakt het natuurlijk echt bijzonder. Voor de Apple TV+-serie is dit het geval. Het won vier prijzen tijdens het evenement.

De grootste vis voor Apple TV+ is de prijs voor beste komedieserie. Daar blijft het niet bij, want ook een aantal acteurs vallen in de prijzen. Zo krijgt Jason Sudeikis de prijs voor beste acteur in een komedieserie. Die krijgt hij natuurlijk voor zijn rol als titelpersonage Ted Lasso. Tevens krijgen twee acteurs de titel van beste bijrol. De mannelijke variant gaat naar Brett Goldstein, die we natuurlijk beter kennen als Roy Kent. De beste vrouwelijke bijrol is voor Hannah Waddingham die clubeigenaar Rebecca speelt.

Ted Lasso is overigens niet de enige serie die Apple TV+ prijzen heeft opgeleverd. Er is ook nog een prijs voor Julian Pearce uit Servant. Hij krijgt ook de prijs voor beste bijrol, maar dan in een dramaserie.

Wachten op de Emmy Awards

Toch lijken de Hollywood Critics Association TV Awards slechts een voorproefje voor Apple TV+. Het hoofdgerecht is natuurlijk de Emmy Awards. Daar maakt Ted Lasso een enorme kans op een aantal mooie beeldjes. De serie en de acteurs zijn maar liefst 13 keer genomineerd, waardoor het de grootste kanshebber is. Of Apple TV+ daadwerkelijk de nominaties weet te verzilveren, zien we op 19 september. Dan vindt de uitreiking plaats.