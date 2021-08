Apple komt met heerlijk Ted Lasso stickerpakket voor Berichten en Clips

Het tweede seizoen van Ted Lasso wordt ontzettend goed ontvangen. De Apple TV+ serie zorgt voor aardige kijkcijfers en levert de streamingdienst een hoop nieuwe abonnees op. Voor Apple reden genoeg om de fans hartelijk te bedanken.

Om het succes van de serie te vieren lanceert Apple een speciaal stickerpakket. Het pakket is door fans van de serie te gebruiken voor de Berichten-app en Apple Clips.

Ted Lasso stickerpakket

Het Ted Lasso stickerpakket is gratis te downloaden in de App Store. Wanneer je deze hebt binnengehaald is het mogelijk om je favoriete personages te gebruiken in Berichten en Clips. Zo krijg je o.a. toegang tot het logo van A.F.C. Richmond, Roy Kent en Ted Lasso zelf.

Zoals gezegd is het tweede seizoen van de serie een groot succes op Apple TV+, dus er zullen aardig wat mensen zijn die gebruikmaken van het stickerpakket.

Apple TV+ in de prijzen

Apple TV+ maakte onlangs bekend dat de eerste aflevering van seizoen 2 in het openingsweekend zes keer beter bekeken is dan de eerste aflevering van seizoen twee. Daarbij heeft de streamingdienst, door de serie, 50% meer nieuwe abonnees mogen verwelkomen. Ted Lasso maakt overigens ook aardige kans om in de prijzen te vallen tijdens de Emmy Awards. De serie over de lollige voetbalcoach uit Amerika is genomineerd voor maar liefst 20 categorieën.

Apple TV+ heeft overigens meer te bieden dan de serie. Zo geniet de streamingdienst ook enig succes van titels als For All Mankind en heeft het volgens de critici de allerbeste content te bieden. Ben je benieuwd wat je de komende maanden van de streamingdienst mag verwachten, dan is de onderstaande link iets voor jou.

Collega Jeroen heeft namelijk alle aankomende films en series voor je op een rijtje gezet, zodat jij een duidelijk beeld hebt van welke content er precies gaat verschijnen.