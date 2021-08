Ted Lasso-personage heeft een wel heel bijzondere iPhone in handen

In de populaire komedieserie Ted Lasso is een personage opgedoken met een iPhone die er nogal bijzonder uitziet. Wat kan het betekenen? Waarschijnlijk gaat het om een fout in de postproductie van de serie. De iPhone die het personage vasthoudt, heeft namelijk geen notch bovenaan het scherm. Recent uitgebrachte iPhones hebben allemaal zo’n inkeping.

De serie Ted Lasso is één van de populairste series die je momenteel op streamingdienst Apple TV+ kunt bekijken. Elke week verschijnt er een nieuwe aflevering waar abonnees reikhalzend naar uitkijken. Zo ook naar aflevering zes, genaamd The Signal, waar een personage een iPhone zonder inkeping vasthoudt.

Ted Lasso-personage met opmerkelijke iPhone

De aflevering waarin de iPhone zonder inkeping opduikt, zorgt nu voor gespreksvoer op Twitter. Op twee verschillende momenten binnen de aflevering is de iPhone zonder notch zichtbaar. De telefoon beschikt wel over een gebruikelijke achtergrond die je doorgaans aantreft op de smartphones van Apple.



Apple kan zijn eigen videostreamingdienst natuurlijk gebruiken voor het aanprijzen van zijn eigen producten. Maar het is onwaarschijnlijk dat het bedrijf ‘per ongeluk’ een iPhone zonder notch in een serie-aflevering stopt, zonder hem eerst aan te kondigen. De nieuwe iPhone wordt wel binnenkort gepresenteerd.

Fout in de postproductie

Daarom is de kans groot dat we het hier hebben over een fout in de postproductie. In die periode worden films, foto’s, video’s, geluid en televisieprogramma’s verwerkt, nadat het filmen en overige productiefasen afgerond zijn. Iemand heeft tijdens de edit dus niet zitten opletten en deze (grappige) fout gemaakt.

In sommige gevallen gebruiken editteams speciale overlays waarmee achteraf bepaald wordt wat er op een scherm van een smartphone, tablet of computer laten zien wordt. Mogelijk is er dus iets misgegaan met het plaatsen van de overlay op het scherm van de iPhone in deze aflevering van Ted Lasso.

