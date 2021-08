Nieuwe taal leren op je iPhone? Deze 3 apps moet je hebben

Er was een tijd dat je makkelijk de wereld kon verkennen en overal contacten kon leggen. Maar dat zit er voorlopig even niet in. Wij blijven echter positief en kijken uit naar het moment waarop we weer vrij op reis kunnen gaan. Hoewel je op veel meer plekken vandaag de dag met Engels uit de voeten kan, is het soms ook handig om de lokale taal te spreken.

Eerlijk is eerlijk, de beste manier om een nieuwe taal te leren is via een klas. Op die manier word je min of meer gedwongen om actief te leren. Maar dat kost meestal geld en vooral tijd. Door tussendoor een beetje te oefenen met de taal die je wil spreken, dan zul je zien dat je al snel wat vooruitgang boekt en in elk geval de mogelijkheid hebt om de basis te spreken. Dit zijn daarbij drie apps die je goed op weghelpen.

Leer een taal met deze apps

Duolingo

Duolingo is waarschijnlijk de meest bekende app in dit rijtje. Het is bovendien een app die al heel wat jaartjes meegaat. In 2013 werd de app uitgeroepen tot de beste app van het jaar. Het is mogelijk om vanuit de app verschillende talen te leren en dan kun je dagelijks proberen om via oefeningen je taalvaardigheden te verbeteren. Een app die vooral geschikt is om elke dag er even bij te pakken en mee te oefenen. De gratis variant biedt redelijk wat content, maar uiteraard levert het ook wat beperkingen op. De maker ziet namelijk graag dat je overgaat naar een betaald account. Dat kost je dan wel zo’n 87,99 euro per jaar. Dan moet je wel echt een taal willen leren.

Memrise

Memrise is een app die ik zelf veel gebruik om Japans te leren. Ik heb daarbij wel de betaalde versie. Deze geeft je net wat meer mogelijkheden om verder te komen. Zeker wanneer je foutjes blijft maken is het een app die wel wat zwaar straft. Maar het heeft wel het voordeel dat er heel veel verschillende cursussen zijn. Bij de officiële cursussen heb je daarbij ook veel verschillende video’s, waarbij locals korte zinnen met gezichtsuitdrukkingen uitspreken in hun taal. Dat helpt heel erg wanneer je het daadwerkelijk in het echt wil uitspreken.

Hellotalk

De laatste app die ik mee wil nemen in dit verhaal is Hellotalk. Het is technisch gezien geen app die je talen leert. Het is een Social Media-app die je de mogelijkheid geeft om met andere mensen te spreken. Als je daarbij de taal spreekt die de andere persoon wil leren, dan kun je elkaar aanspreken en elkaar te helpen. Het is dus een app die draait om sociale interactie. Daarbij heb je ook het nadeel dat je soms wat rotte appels ertussen hebt zitten die verkeerde opmerkingen maken. Gelukkig wordt er door de moderators hard opgetreden tegen dit gedrag. Naast de mogelijkheid om talen uit te wisselen is het dus ook mogelijk om op deze manier vrienden te maken, die je dan uiteindelijk kunt bezoeken mocht je die kant op gaan reizen.