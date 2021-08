Strategisch ingesteld? Deze drie iPhone en iPad-games zijn voor jou!

Met de iPhone en iPad heb je heel wat verschillende mogelijkheden om te gamen. Daarbij is de keuze reuze. Wanneer je iemand bent die vooral wat strategisch te werk wilt gaan, dan zijn dit een paar games die je zeker eens moet proberen.

Strategische games voor de iPhone en iPad

Plants vs Zombies 2

In dit rijtje van games op de iPhone en iPad is Plants vs Zombies waarschijnlijk de bekendste titel. De eerste game was een hit en dit vervolg borduurt daar succesvol op voort. Meer dan 200 miljoen gamers hebben de game al geprobeerd en van genoten. Het is een game waarbij jij in verschillende levels je tuin moet verdedigen tegen zombies. Daarvoor plaats je verschillende planten die de mogelijkheid hebben om de zombies uit te schakelen. Het begint simpel met wat basisplanten en resources, maar voordat je het door hebt zit je in een volledige oorlog, waarbij je soms een beetje geluk nodig hebt om het allemaal te overleven. Een game die nog altijd dik de moeite waard is en waarvan ik hoop dat het derde deel minstens zo goed wordt.

Kingdom Rush

Kingdom Rush is een echte traditionele Tower Defense-game. Iets dat Plants vs Zombies in iets mindere mate is. Het is een perfecte game om op je iPhone en iPad te zetten. Het is een game waarin je in verschillende levels moet proberen om waves aan vijanden uit te schakelen. Naast de paden waar de vijanden overheen lopen kun je dan met het geld dat je hebt dan torens neer zetten die de vijanden aanvallen. Ook kun je manschappen plaatsen om de tegenstanders te vertragen. Er zijn uiteindelijk meer dan vijftig verschillende soorten vijanden om mee af te rekenen, waardoor je genoeg variatie voorgeschoteld krijgt. En het is een behoorlijke uitdaging om in elk level drie sterren te scoren.

Hearthstone op de iPhone en iPad

Mijn persoonlijke favoriet wanneer het aankomt op strategische games op de iPhone en iPad. Ook al kun je het ook een kaartgame noemen. Het is een titel waarbij je constant keuzes moet maken. Het begint met het bouwen van je deck en de mogelijkheden die je daarmee kunt uitvoeren. Vervolgens begin je een potje en zet je op het juiste moment de juiste kaarten in. Het is iets dat na al die jaren nog altijd enorm leuk is. Daarnaast vind ik de Battle Ground-modus van de game ook heerlijk. Daarbij heb je iets meer rust tijdens het spelen en is dus ideaal om tijdens het werk even te doen.

