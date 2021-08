Steve Jobs-auteur Walter Isaacson gaat boek schrijven over Elon Musk

Walter Isaacson, de man die de biografie over Steve Jobs geschreven heeft, gaat ook een boek schrijver over Elon Musk. Dat is het nieuws dat de Tesla CEO vandaag via, hoe kan het ook anders, Twitter bekendmaakt.

Isaacson heeft over de meest iconische en beroemdste mensen geschreven. Hij schreef over Steve Jobs, Leonardo da Vinci en Albert Einstein. Een rijtje waar Elon Musk binnenkort ook bij hoort.

“Als je benieuwd bent naar Tesla, SpaceX en mijn dagelijkse bezigheden: Walter Isaacson is een biografie aan het schrijven”, zo luidt de tweet van Elon Musk. Volgens de CEO van Tesla wordt hij al een aantal dagen gevolgd door de auteur, al is er nog geen duidelijkheid over een releasedatum.

Zoals gezegd schreef Isaacson eerder het boek over Steve Jobs, dat later verfilmd werd door Danny Boyle en Aaron Sorkin. De auteur is groot fan van Apple en noemde Apple Park zelfs het best ontworpen product van het bedrijf in de afgelopen vijftien jaar. Daarnaast liet Walter zich ook uit over het feit dat het bedrijf van CEO Tim Cook ‘A force of good’ is.



If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

“Tesla wilde Apple overnemen”

De aankondiging komt niet op een goed moment, want er was al enige aandacht rond Apple en de Tesla CEO. The Los Angeles Times publiceerde bijvoorbeeld een aantal citaten waarin duidelijk werd dat Elon Musk Apple graag had overgenomen. Een aanbod waar Tim Cook een duidelijk antwoord op had: “F*ck U!”.

Of dit ook daadwerkelijk gebeurd is blijft overigens nog maar de vraag. De citaten waren afkomstig uit het boek Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century” en zijn volgens Musk zelf alles behalve waar.

Benieuwd naar dat hele verhaal? Collega Raymon schreef er afgelopen weekend een boeiend verhaal over. Je leest het via de bovenstaande link!