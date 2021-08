Spotify heeft plannen om AirPlay 2 te ondersteunen, maar…

Spotify ondersteunt nog geen AirPlay 2. Toch lijkt het maar een kwestie van tijd voor het dat wel gaat doen. Het bedrijf zegt eraan te werken.

Gebruik je Spotify op je Apple-apparaten? Dan is het je wellicht al opgevallen: de streamingdienst ondersteunt geen AirPlay 2 in de iOS-app. Eerder claimde een Spotify forum-moderator nog dat er compatibiliteitsproblemen met de audio driver waren, maar dat blijkt onjuist. Spotify laat aan The Verge weten te werken aan ondersteuning.

Spotify via AirPlay 2

AirPlay 2 is al een tijdje uit. Het maakte zijn debuut in iOS 11 in 2018. Desondanks ondersteunt Spotify het nog steeds niet en dat is natuurlijk jammer. Het zorgt onder andere voor multiroom audio, besturing via Siri en het ondersteunt een groot aantal speakers, televisies en streamingdiensten. Hierdoor gaat het casten nog beter.

Waarom nog geen ondersteuning?

Toch wordt het wel echt tijd dat Spotify er wat aan doet, aangezien het Google Cast wel gewoon ondersteunt. Het lijkt daarom een abc’tje, maar is dat niet volgens ontwikkelaar Marco Arment. Voor het toepassen is een nieuwe API nodig die buffering ondersteunt en dat lijkt niet zo makkelijk te zijn.

Er kan ook een andere reden zijn. Apple en Spotify zijn de laatste tijd niet de beste vrienden. De streamingdienst klaagt regelmatig en public dat Apple Music wordt voorgetrokken door de iPhone-maker. Het kan ook een reden zijn voor het Zweedse bedrijf om de prioriteiten op andere vlakken te leggen. De grote vraag is dus nog steeds wanneer AirPlay 2-ondersteuning dan wel komt.

Gelukkig wel andere features

Gelukkig betekent het niet dat Spotify stilzit met de ontwikkeling van andere functionaliteiten op Apple-devices. Sinds vorige maand is het eindelijk mogelijk om de streamingdienst offline te gebruiken op de Apple Watch. Het is een functie waar veel mensen al een lange tijd op zitten te wachten. Zo hoef je bij een rondje hardlopen of een wandeling niet meer je iPhone mee te nemen om muziek te kunnen luisteren.