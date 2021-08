Sonos wint opnieuw bij rechter: Google kopieerde audiotechnologie

Sonos en Google zijn al meer dan een jaar verwikkeld in een rechtszaak. De speaker­fabrikant is van mening dat de zoekgigant patenten schendt met betrekking tot de connectie van draadloze luidsprekers en multiroom-synchronisatie.

Een rechter van de International Trade Commission (ITC) geeft Sonos nu gelijk. Google heeft met zijn Google Home (nu Nest Audio) inderdaad inbreuk gemaakt op Sonos-patenten. Zoals altijd bij rechtszaken, is het goed om te weten dat dit slechts een eerste oordeel is en alle partijen nog in beroep kunnen gaan.

Google haalt voor tweede keer bakzeil

De uitspraak van de ITC gaat om vijf patenten die vooral betrekking hebben op het daadloos streamen van audio. Sonos zegt dat Google iets meer dan 150 patenten heeft geschonden. Vijf daarvan — het maximum dat is toegestaan in een klacht bij de ITC — dienen als kader voor een gerechtelijk proces. Ze hebben betrekking op het groeperen en synchroniseren van meerdere luidsprekers. Denk aan opties om het geluidsniveau van een enkele luidspreker of groep te regelen en het maken van een stereopaar.

Google verweerde zich tegen alle aanklachten en diende een tegenaanklacht in, maar haalde bakzeil. In mei van dit jaar stelde een Duitse rechter Sonos ook al in het gelijk en hing Google een verkoopverbod boven het hoofd. Het ziet er dus niet goed uit voor de zoekgigant die steeds meer inzet op slimme speakers in het huis.

Sonos maakt zich op voor slepend proces

De rechtszaak tussen de speakerfabrikant en zoekgigant wordt een slepend proces. De eerste uitspraak die nu is gedaan, moet namelijk nog worden geanalyseerd door een panel van ITC-rechters. Dit zal pas op 13 december gebeuren. Pas wanneer andere rechters van de International Trade Commission hun goedkeuring hebben gegeven, kan Sonos om een importverbod van Google-apparaten vragen. Dit treft niet alleen Nest Audio, maar ook de Google Home (nu bekend als: Nest Mini) en Chromecast. Dit verbod zou dan over 60 dagen ingaan. Dus pas begin 2022.

Google is niet de enige die het doelwit is van Sonos. De Californische speakerfabrikant beschuldigt Amazon van identieke praktijken, maar voegt eraan toe dat het niet de financiële middelen heeft om twee kolossale spelers tegelijkertijd aan te pakken.