Sign in with Apple vanaf nu ook te gebruiken op Twitter

Vroeger moest je voor elke dienst die je gebruikte je emailadres achterlaten en dat te koppelen met een wachtwoord. Vandaag de dag is het echter mogelijk om via vele andere tussenopties je op te geven voor iets. Op dat gebied is het nu mogelijk om op Twitter gebruik te maken met Sign in with Apple.

Dat liet Twitter zelf weten op, je raadt het al, Twitter. Naast het inloggen via je Google-account, heb je dus nu ook de Sign in with Apple-optie, naast nog altijd de mogelijkheid om een los account te maken.

Sign in with Apple voor Twitter

Het voordeel van het gebruik maken van Sign in with Apple is dat je bij het registreren veel sneller aan de slag kunt gaan. Je hoeft je emailadres niet op te geven en ook hoef je geen wachtwoord te bedenken. Het gaat allemaal via jouw eigen Apple ID en het wachtwoord dat daarbij hoort. Dat zou dus net een stukje veiliger moeten zijn, naast het gebruiksgemak dat het oplevert. Als je alles gedaan hebt, dan kun je voortaan ook gaan inloggen met Face ID of Touch ID. Dat is zowel op je iPhone als op je laptop mogelijk. Het ligt er maar net aan wat je fijner vindt.



Sign on with ease and start scrolling your timeline. Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use:

▪️ Your Google Account on the app and on web

▪️ Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY — Twitter Support (@TwitterSupport) August 2, 2021

Ook voor de oude rotten

Mocht je al een account hebben op Twitter, dan kun je alsnog gebruik maken van Sign in with Apple. Het enige wat dan wel even gedaan moet worden, is dat het emailadres dat je op dit moment bij Twitter gebruikt hetzelfde moet zijn als die van jouw Apple ID.