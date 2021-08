See seizoen 2 komt naar Apple TV+: dit moet je weten

Het is bijna zover. Het tweede seizoen van See komt naar Apple TV+. Wij vertellen je alles wat je moet weten zodat je niets mist.

See is een van de grote series van Apple TV+. Het werd dan ook groots gepresenteerd tijdens de lancering van de streamingdienst van Apple. De serie staat bol van actie en heeft met Jason Momoa natuurlijk een grote naam in de leidende rol. Nu staat het tweede seizoen van See op het programma.

Dit is See

In september van 2019 maakten we voor het eerst kennis met See. Ver in een dystopische toekomst heeft de mensheid het gezichtsvermogen verloren en moesten de mensen een nieuwe manier vinden om met elkaar om te gaan, te bouwen, te jagen en te overleven. Dat alles lijkt te veranderen als er een tweeling wordt geboren die wel zicht heeft.

Acteurs

Maar er zijn natuurlijk ook andere grote namen in See. Zo zien we in het tweede seizoen ook actieheld Dave Bautista (Army of the Dead enGardians of the Galaxy) en Alfre Woodard (Star Trek en 12 Years a Slave). In het eerste seizoen zagen we ook nog de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks. Zij keert ook terug in het nieuwe seizoen.

Het tweede seizoen

In het tweede seizoen van See zien we hoe Baba Voss (Jason Momoa) moeit heeft om zich weer bij zijn familie te voegen. Zijn vervreemde broer Edo (Dave Bautista) heeft zijn dochter Haniwa gevangengenomen om zo wraak om hem te nemen. Ondertussen dreigt er een oorlog tussen het Koninkrijk Paya en de Trivantian Republiek. Dat zorgt ervoor dat Boba en zijn familie midden in het conflict zitten.

Tralier See seizoen 2

In de nieuwe trailer van See zien we flink wat actie en onderling conflict. Baba doet er alles aan om zijn dochter te vinden en we zien ook de spanningen tussen het koninkrijk en de republiek.

Releasedatum

See is vanaf 27 augustus weer te zien op Apple TV+. Wekelijks volgt er een nieuwe aflevering op Apple TV+. Het eerste seizoen kun je natuurlijk wel gewoon in zijn geheel kijken.