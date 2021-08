Satechi komt met handige USB-C-hub voor nieuwe 24-inch iMac

Satechi komt met een nieuwe versie van zijn USB-C Clamp Hub. Deze is compatibel met de nieuwe 24-inch iMac en brengt een aantal extra aansluitingen en een SD-kaartlezer naar de voorkant van de computer. Je klemt ‘m aan de onderkant van het scherm vast. Best handig.

Helemaal nieuw is het concept niet. Satechi heeft sinds 2017 de zogenoemde Clamp Hub die je aan de voorkant van een iMac kunt bevestigen. Voor de opnieuw ontworpen 24-inch iMac met M1-chip was echter een nieuwe variant nodig.

Handig hub met enkele nadelen

De hub wordt via USB-C verbonden met de iMac en klemt vervolgens aan de onderkant van de computer. De verstelbare knop zorgt ervoor dat het geheel strak vastgezet kan worden. De hub biedt drie USB-A- en één USB-C-poort (5 Gbps). Daarnaast zijn er lezers voor SD- en microSD-geheugenkaarten aanwezig. Naast data, leveren de poorten beperkt stroom. Je iPhone opladen kan, maar erg snel zal het niet gaan en een iPad is onbegonnen werk. Satechi waarschuwt dat de USB-poorten slechts 2,5 watt (5V-0.5A) leveren.

Vooralsnog is de hub alleen in het zilver verkrijgbaar. Wie een kleurige iMac heeft, moet dus op zoek naar iets anders of genoegen nemen met een niet-matchende kleur.

Vanaf september leverbaar

Consumenten in de Verenigde Staten kunnen de nieuwe hub vanaf september voor 55 dollar bestellen. De verkoop in Nederland begint waarschijnlijk enkele weken later. Een Europese prijs is nog niet bekend, maar de fabrikant zet de dollarprijs vaak direct om in euro’s.