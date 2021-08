Ryan Reynolds en Rob McElhenney halen op geniale manier uit naar Ted Lasso

Er is een heerlijk satirisch gevecht gaande tussen Ryan Reynolds, Rob McElhenney en Ted Lasso’s Jason Sudeikis. Ook Apple TV+ doet mee.

Het tweede seizoen van Ted Lasso is in volle gang. De serie gaat over een Engelse voetbalploeg onder leiding van de bijzondere American Footballcoach Ted Lasso. De serie neemt de voetbalwereld regelmatig op de hak. Dit keer gingen de makers met de voetbalclub Wrexham AFC aan de haal. Laat dat nu net de voetbalclub zijn die acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney afgelopen jaar hebben gekocht.

Klachten over Ted Lasso

In de serie horen we het karakter Higgins vertellen over de acteurs. Hij vraagt daarin of het een grap is dat Reynolds en McElhenney de club hebben gekocht. De acteurs dreigen nu met ‘actie’. “Het is ons ten oren gekomen dat is een recente aflevering van Ted Lasso ons heel echte eigendom Wrexham AFC in twijfel was getrokken bij een normaalgesproken geliefd karakter Higgins.” Dat personage wordt gespeeld door Jeremy Swift.

De twee gaan verder met hun brief over Ted Lasso een knipoog: “Hoewel we de onvergelijkbare Jeremy Swift niet slecht achten en vereerd zijn om genoemd te worden op het platform dat hoogwaardige programmering heeft gebracht, variërend van Mythic Quest seizoen één tot Mythic Quest seizoen twee, moeten we erop aandringen dat je stopt en afziet van de twijfel over onze toewijding aan de club, de fans en de hele Wrexham-gemeenschap.”

De verwijzing van de twee naar Mythic Quest is niet geheel toevallig, aangezien McElhenney die serie mede gemaakt heeft en er ook in schittert.



We like our high-profile celebrity arbitration just like Roy Kent: hard packaging on the outside, but soft goodness on the inside. Biscuits are on their way. — Apple TV (@AppleTV) August 21, 2021

De zaak tussen Reynolds, McElhenney en Apple TV+ is opgelost

Toch hebben de twee wel een oplossing voor het conflict. Ze willen graag twee pakken koekjes die Ted Lasso altijd in de serie meeneemt. De twee beloven hun klacht dan neer te leggen.

Inmiddels heeft ook Apple TV+ gereageerd in een tweet op de eisen van Reynolds en McElhenney. “Dankjewel voor je schikkingsvoorstel, Rob. Ons team van 2.000 advocaten is hard aan het bakken.” Ook Reynolds kreeg antwoord: “De koekjes zijn onderweg!”