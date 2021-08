Het Korreltje Zout: releasedatum iPhone 13, grotere Apple Watch en meer

Het maakt in principe niet uit of het gaat om de iPhone 13, een nieuwe Apple Watch of de aanstaande MacBook Pro: er zijn dagelijks talloze geruchten te vinden over Apple. Zeker nu het septemberevenement om de hoek staat. Om je op de hoogte te houden van wat er allemaal besproken wordt in de wandelgangen, hebben we Het Korreltje Zout in het leven geroepen.

Het ene gerucht is iets geloofwaardiger dan de ander, maar er zijn er genoeg die op z’n minst noemenswaardig zijn. Die berichten vind je iedere vrijdag terug in Het Korreltje Zout.

De iPhone 13 verschijnt op deze datum

In het afgelopen jaar hebben we bijna wekelijks te maken gehad met geruchten rondom de iPhone 13. Nu de smartphone er ook daadwerkelijk aankomt, worden die geruchten iets concreter. Zo dook er eerder deze week een opvallend bericht op vanuit China.

Op het Chinese social media-platform Weibo was een screenshot te zien van een lokale e-commerce applicatie. Daarin werd duidelijk dat de nieuwe iPhone 13 vanaf 17 september 2021 te koop zal zijn. Een bericht dat eind juni ook verspreid werd door Wedbush-analist Dan Ives.

Naast de komst van de iPhone 13 werd ook de releasedatum van de AirPods 3 besproken. Lees het bovenstaande artikel voor meer informatie.

Prijzen van nieuwe iPhone-modellen gaan omhoog

De adviesprijs van de iPhone 13 komt waarschijnlijker hoger te liggen dan die van de iPhone 12. Volgens DigiTimes is dat het gevolg van de verhoogde tarieven van TSMC. Het Taiwanese bedrijf, dat Apple’s hoofdleverancier is op chipgebied, verhoogt de tarieven met zo’n 20%. Dat heeft naar eigen zeggen te maken met “onze geavanceerde en volwassen technologieën”.

Door de nieuwe koers van TSMC zal Apple de prijs van de iPhone 13 verhogen. Het bedrijf wil volgens bronnen dezelfde winstmarge behouden en gooit de prijzen tussen de 5% en 10% omhoog. Al moet die stijging wel met een flinke korrel zout genomen worden.

14-inch MacBook Pro net zo krachtig als het 16-inch model

Het 14-inch model van de M1X MacBook Pro, die volgens geruchten in oktober 2021 verschijnt, wordt een stuk duurder dan het 13-inch model. Het standaard 14-inch model zal duurder worden dan het huidige high-end model van de 13-inch MacBook Pro. Volgens een bron van MacRumors betekent dit dat de nieuwe laptop rond de $2000 zal kosten.

Door die prijsstijging ligt het 14-inch model dichterbij het 16-inch model en dat is niet voor niets. Volgens de bron worden beide computers namelijk even krachtig door de M1X-chip, waardoor het gat dat nu gevallen is opgevuld wordt.

M1X Mac Mini verschijnt in 2021

Als we Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen geloven kunnen we dit jaar nog een nieuwe Mac mini verwachten. In zijn Power On-nieuwsbrief laat hij weten dat een M1X, de nieuwe generatie Apple Silicon, versie in de pijplijn zit. Eerder zagen we al een afbeelding verschijnen waarop het product in kwestie te zien zou zijn.

Mark Gurman heeft niet alleen aangegeven dat de nieuwe M1X Mac mini eraan zit te komen, maar heeft ook verteld wanneer we hem kunnen verwachten. Dat bericht lees je via de bovenstaande link.

iPhone 13 voorzien van verbeterde Face ID

De hoop op in-screen Touch ID kunnen we laten varen, zo werd eerder deze week bekend. Sinds de komst van de mondkapjes werkt Face ID aanzienlijk minder goed en dat zorgt ervoor dat consumenten hunkeren naar een alternatief. Een vingerafdrukscanner die in het scherm van de iPhone 13 verwerkt zit is een uitstekende variant, maar Apple lijkt daar weinig voor te voelen.

Het bedrijf zet veel liever in op een verbeterde versie van Face ID. Eentje die niet alleen werkt als je een mondkapje draagt, maar ook wanneer de glazen van je bril beslagen zijn. Meer weten? Lees het artikel van Jelle dan via de bovenstaande link!

Grotere Apple Watch op komst

De Apple Watch doet het fantastisch in zijn markt en Apple lijkt dat succes ook in 2021 voort te willen zetten. De verwachting is dat de Series 7 nog dit jaar verschijnt. Dat nieuwe model wordt overigens niet alleen voorzien van een betere accuduur, maar wordt naar verluidt ook groter.

Dat gerucht ging al even rond, maar deze week dook er opeens een opvallende foto op. Het lijkt op een leren Apple Watch-bandje waar de afmeting 45mm op gezet is. Dat zou betekenen dat de nieuwe Apple Watch in een 40mm en 45mm variant verschijnt, zoals eerder al werd verwacht. Al kunnen we dit gerucht, gezien de kwaliteit van de foto, nog geen zekerheid noemen.