Kwaliteitsproblemen: ‘Productie Apple Watch Series 7 opgeschort’

Het nieuwe ontwerp van de toekomstige Apple Watch Series 7 veroorzaakt volgens het Japanse Nikkei hoofdpijn in Apple’s fabrieken. De productie van de nieuwe smartwatch begon naar verluidt vorige week, maar is tijdelijk gestopt. Er zouden problemen met de kwaliteit zijn.

Normaal zijn we sceptisch over dit soort geruchten, zeker als ze van een enkele bron komen. Na Nikkei meldt nu ook het doorgaans beter geïnformeerde Bloomberg dat de productie stil is gelegd en vertraging waarschijnlijk is.

‘Apple Watch Series 7 tot de nok gevuld’

Naar verluidt komt de teleurstellende kwaliteit door de complexiteit van het ontwerp van de smartwatch. De Apple Watch Series 7 krijgt volgens de laatste geruchten een ontwerp dat meer op dat van de iPhone 12 lijkt. Met platte randen en een iets groter scherm. Het apparaatje zit naar verluidt tot de nok gevuld met componenten en de behuizing is niet significant groter geworden. Tijdens het monteren van elektronische modules, componenten en het scherm zouden moeilijkheden ontstaan.

Als gevolg hiervan heeft Apple ingestemd met het opschorten van de productie om zichzelf wat tijd te geven om problemen met de assemblagelijn op te lossen. Apple heeft naar verluidt ook zijn leveranciers gevraagd om leveringen van componenten aan de fabrieken uit te stellen. Het lijkt dus een serieus probleem.

Vertraging waarschijnlijk

De Series 7 is volgens Nikkei in staat om je bloeddruk te meten. Dat is een van de factoren die de moeilijkheid van het assembleren van het product zou verklaren. De onderdelen die nodig zijn voor deze functie zouden een hoge waterbestendigheid vereisen.

Het is niet waarschijnlijk dat Apple de presentatie van de Apple Watch Series 7 uitstelt. Hoewel er nog geen ‘special event’ is aangekondigd, is algemeen bekend dat Apple in de tweede week van september met nieuwe producten komt. De datum van 14 september wordt al genoemd. Dan zien we mogelijk wel de Series 7, maar leveringen laten mogelijk langer op zich wachten.