Problemen voor de Apple TV-app, gebruikers melden audioproblemen

Maak je gebruik van de Apple TV-app? Dan heb je wellicht last van audioproblemen. Verschillende gebruikers melden klachten.

De Apple TV-app lijkt op dit moment verschillende problemen te hebben. Volgens berichten op Twitter gaat dit voor verschillende recent gekochte en gehuurde content. Daarnaast zijn er ook problemen bij streams van derde partijen. De geluidsproblemen lijken sporadisch te zijn, want niet iedereen heeft er last van. Toch kunnen ze wel bij iedereen voorkomen.

Problemen bij Apple TV

De problemen met het geluid lijken te herleiden te zijn naar de app. Verschillende gebruikers klagen dat ze geen geluid horen bij films die ze hebben gekocht of gehuurd. Dit probleem is niet alleen bij mensen die een Apple TV hebben, want hetzelfde probleem is geconstateerd bij de Apple TV-app op hardware van Roku. Opvallend genoeg werken previews van films wel.

Zo kun je het oplossen

Toch is er wel een oplossing voor de problemen met de Apple TV-app, al is die niet ideaal. Meighan-Carey meldt op Twitter dat het probleem te verhelpen is door middel van AirPods. Als je die aansluit zou het geluid wel te horen zijn. Als je samen echter een film kijkt, is dat natuurlijk geen optie.

Hij kwam echter met een ander idee dat eveneens kan helpen. Het geluid van de Apple TV-app zou het weer doen als je de audio output verandert naar stereo. Hiervoor ga je naar instellingen, vervolgens naar video en audio waar je audioformaat kiest. Daar kun je de audio output naar stereo veranderen.

Wat is de oorzaak?

Er gaat een theorie rond dat het aan Apple’s eigen videospeler lag, aangezien apps die het niet gebruiken zonder problemen audio afspelen. Dat lijkt het echter niet te zijn, aangezien het ook op hardware van derde gebeurt, in plaats van de gewone Apple TV. Het lijkt dus vooral wachten te zijn voor een oplossing, als de eerder genoemde oplossingen niet werken.