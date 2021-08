In Polen zal een nieuw Apple-museum 1.500 stukken tentoonstellen

Apple-geschiedenis opsnuiven? Het kan op steeds meer plaatsen. Gewoon in Nederland, maar ook al enige tijd in Oekraïne en Tsjechië. Nu krijgt Europa er nóg een Apple-museum bij, om precies te zijn in Polen. In een herontwikkeld, hip gebied in hoofdstad Warschau opent binnenkort een nieuw Apple-museum.

Volgens de conservator is het “de meest complete en grootste collectie ter wereld”. In een ruimte van 320 vierkante meter staan straks ruim 1.500 stukken Apple-geschiedenis. Niet alleen computers, telefoons en software, maar ook vele accessoires.

Interactief Apple-museum

Het startpunt van het museum is een werkende replica van de Apple I, waarvan het moederbord en handleiding bovendien zijn gesigneerd door Steve Wozniak. Dit stuk is gerestaureerd door de directeur van het museum, vrijwilligers en ook sponsors hebben een bijdrage geleverd.

De tentoonstelling belooft interactief te worden. Elk van de apparaten zal “op een ongebruikelijke manier te zien zijn” in een ruimte met de nadruk op de audiovisuele kant, inclusief animaties en lichteffecten. Bezoekers kunnen prototypes proberen of producten ontdekken die zijn geflopt. Alle overige stukken zijn gerestaureerd of nog werkend. Onder het toeziend oog van de conservatoren kan er ook mee gespeeld worden. Vanzelfsprekend is elk object vergezeld van technische uitleg en context.

Centrum Warschau

Fabryka Norblina (The Norblin Factory) is een nieuw gebied in het centrum van Warschau. Voorheen een fabriek, nu een verzameling van kantoren, winkels, restaurants, cafés, een hal met eetkraampjes en natuurlijk het Apple-museum. Tot nu toe was het museum gevestigd in Piaseczno, ten zuiden van Warschau. De collectie wordt verplaatst naar het gerenoveerde fabriekscomplex in de hoofdstad. Dat is niet alleen centraler, maar er is ook aanzienlijk meer ruimte. De opening staat gepland voor dit najaar. Kortom, een goed excuus voor een citytrip.