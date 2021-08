Philips Hue Gradient Light Tube gelekt op bijzondere manier

Philips Hue komt met de nieuwe Play Gradient Light Tube. Het nieuws is per ongeluk door Signify bekendgemaakt.

Er komt weer een nieuw Gradient product aan van Philips Hue. Het gaat om een nieuwe Light Tube. HomeKitNews kwam eerder al met de geruchten maar Philips Hue maker Signify deelde per ongeluk zelf het product door video’s te posten op YouTube.

De Philips Hue Play Gradient Light Tube komt eraan

Inmiddels heeft Signify de video’s verwijderd. Maar zoals het altijd gaat op het internet is het kwaad al geschiet. Anderen hebben al screenshots van het product gemaakt en alle informatie ligt op straat. Zo heeft HueBlog een aantal van de screenshots online gezet en heeft YouTuber Justin_tech delen van het filmpje in zijn eigen video gestopt.

De nieuwe Philips Hue Play Gradient Light Tube is beschikbaar in twee maten en in zwart en wit. De tube kan 340 graden gedraaid worden, waardoor het licht precies verschijnt waar je wil. De tube is bedoeld om onder een televisie te leggen of te monteren, waardoor je een soort ambilight creëert. De kleinere is bedoeld voor televisies tot 55 inch en kan in totaal 1540 lumen bereiken. De grotere is voor tv’s van 60 inch en groter en heeft een bereik van 1800 lumen. Die hoeveelheid hangt af van de kleurtemperatuur.

Zoveel gaat het je kosten

De prijzen van de twee Philips Hue producten zijn ook bekend. De kleine gaat 200 euro kosten en de langere heb je voor 250 euro. Beide exemplaren gaan ongeveer 25.000 uur mee en hebben een IP20 protectie. Deze IP20 betekent dat het exemplaar stofdicht is.

Vorige maand kwam al naar buiten dat Philips Hue met een nieuwe lightstrip komt. Deze Gradient Lightstrip Ambience kan zo’n 16 miljoen kleuren weergeven en heeft een prijs van 130 euro.

Een alternatief

Overigens zijn er ook alternatieven voor het lichtsysteem van Signify. Vorige week testte Mark INNR. Wil je weten wat hij daarvan vindt. Lees dan de onderstaande review!