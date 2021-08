Perfect voor de MacBook: Kingston komt met snelste USB-stick ooit

Nieuws van Kingston dat interessant kan zijn voor MacBook-gebruikers die geen externe harddisk mee willen sleuren. De fabrikant komt met nieuwe USB-sticks met USB-C-aansluiting en de hoogste snelheden ooit. Namelijk een leessnelheid tot 1000MB/s en een schrijfsnelheid tot 900MB/s.

De drives hebben de naam DataTraveler Max gekregen en zijn beschikbaar met 256GB, 512GB en 1TB opslag. Door de USB-C-plug passen ze zonder verloopjes in iedere moderne MacBook. Die snelheid heeft wel een aanzienlijk prijskaartje.

Echt de snelste USB-stick ooit?

De claim snelste USB-stick ooit, wordt met een leessnelheid tot 1000MB/s in ieder geval op papier waargemaakt. De gemiddelde USB-stick heeft een leessnelheid van zo’n 150MB/s, terwijl het oude record van 420MB/s op naam van de SanDisk Extreme-serie staat. Daarmee zijn de nieuwe sticks van Kingston erg geschikt voor veeleisende gebruikers.

Klein zijn de snelle sticks overigens niet. Nog steeds kleiner dan een externe harde schijf, maar met een lengte van 8,2cm is de DataTraveler Max waarschijnlijk langer dan de langste sleutel aan je sleutelbos. Over het ontwerp is verder goed nagedacht, er is een sleutel­hanger­lus aanwezig en de connector is inschuifbaar, dus geen onhandig dopje dat kwijt kan raken.

Prijzen en beschikbaarheid

Op moment van schrijven zijn de USB-sticks nog niet bij iedere retailer verkrijgbaar. De prijzen kunnen daarom nog enigszins schommelen, maar we zagen de producten bij Centralpoint en Storage Island al aangeboden worden.