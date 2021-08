Parallels Desktop 17 getest: Windows met horten en stoten op M1 Mac

Wat gaat er steevast vooraf aan aan nieuwe versie van macOS of Windows? Een update voor Parallels natuurlijk! Parallels Desktop 17 is uit en afgestemd op macOS Monterey, Windows 11 en Apple Silicon Macs (M1-chip). Je kunt nu zelfs Windows op een Mac met Apple Silicon draaien. Wij hebben het alvast geprobeerd.

Naast verbeterde ondersteuning voor Apple Silicon, werkt Parallels Desktop 17 ook op Macs met Intel-chip sneller en beter dan zijn voorganger. Op die verbeteringen komen we later in het artikel terug, maar de mogelijkheden en beperkingen met de M1-chip zijn het meest noemenswaardig.

Beperkte set OS’en op Apple Silicon

Wat Parallels Desktop 17 niet doet, is een Intel-chip emuluren. De virtualisatiesoftware kan alleen besturingssystemen die een ARM-versie hebben op een Mac met Apple Silicon draaien. Daardoor ben je wat beperkter en is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om oudere Windows- en Linux-versies op een Mac met M1-chip te draaien. De volgende OS’en worden in de nieuwe Parallels en onder macOS 12 Monterey ondersteund:

Windows macOS Linux Windows 11 (ARM preview) macOS Monterey Ubuntu 20.04+ Windows 10 (ARM preview) macOS Big Sur Fedora 33-1.2+ Debian GNU 10.7+ Kali 2021.1+

De mogelijkheid om een virtuele machine met macOS te draaien op een macOS-computer met Apple Silicon is weer terug. Dit was met Parallels Desktop 16 en macOS Big Sur niet mogelijk, maar door onderhuidse verbeteringen brengt Parallels Desktop 17 in combinatie met macOS Monterey deze optie terug.

Windows op Apple Silicon: de eerste horde

De belofte van Parallels is altijd geweest dat het makkelijk is om Windows op je Mac te draaien. Dat is met een Apple Silicon Mac maar deels waar. Ja, je kunt weer Windows 10 op je Mac draaien, maar het gaat alles behalve vanzelf. Dat komt omdat je de ARM-versie van Windows 10 nodig hebt, en die heeft Microsoft nog niet publiek beschikbaar. Na het installeren van Parallels Desktop 17 wordt je gevraagd om de ‘Windows 10 on ARM Preview’ te downloaden. Hier heb je niet alleen een Microsoft-account voor nodig, maar je moet ook geregistreerd zijn als Microsoft Insider. Dat is gelukkig allemaal gratis.

Parallels stelt een instructievideo beschikbaar en na het downloaden van een ‘image’ bij Microsoft, gaat alles vanzelf, ook op een Mac met M1-chip. Is dit zo gemakkelijk dat Henk en Ingrid het ook kunnen? Verre van. Daar kan Parallels overigens niet heel veel aan doen. Microsoft treuzelt met het beschikbaar stellen van ARM-versies van Windows. Het installeren van ARM-builds van Linux is veel gemakkelijker. Daar biedt Parallels een prima klik-en-klaar-ervaring.

Verrassend vloeiend

Als de eerste horde eenmaal genomen is, werkt Windows 10 op een Mac met Apple Silicon verrassend vloeiend. Opstarten gaat binnen enkele seconden (2,1 sec tot welkomstscherm, daarna nog 1,7 sec tot volledig bruikbaar) en op een MacBook Air met M1-chip ging het kopiëren van bestanden tussen macOS en Windows met gemiddeld 45MB/s.

Windows op de Mac is in tegenstelling tot eerdere berichten nog niet dood.

Er waren tijdens het bedienen van Windows geen merkbare vertragingen. Grafisch liep tijdens onze test alles op 60 rolletjes per seconde, geluid kwam zonder haperen door en video was in alle gevallen vloeiend. Er is nog maar weinig software beschikbaar die op de ARM-versie van Windows werkt, maar surfen met Edge en wat games uit de Microsoft Store zoals Roblox en Ashphalt spelen, bleek geen probleem. De soepelheid was verrassend. Windows op de Mac is in tegenstelling tot eerdere berichten nog niet dood. Hier laat Parallels duidelijk zijn expertise zien.

Intel-apps onder Windows draaien mogelijk

Wie het technologienieuws al wat langer volgt, is ongetwijfeld bekend met de term Windows RT. Dit was de eerste Windows-versie die op ARM-chips draaide en het was niet best. De Surface RT van Microsoft flopte, mede omdat deze geen programma’s die voor Intel-chips (x86) geschreven zijn kon draaien. Microsoft heeft echter niet stilgezeten en kan nu wél x86-applicaties onder Windows voor ARM uitvoeren door middel van emulatie. Aanvankelijk alleen 32-bits software, maar sinds december 2020 ook 64-bits software.

Wie met zware spreadsheets en CAD-programma’s werkt, doet er goed aan om nog even op een Intel-Mac te blijven.

Dat wil zeggen dat op een M1 MacBook met Windows 10 ARM in Parallels Desktop 17 praktisch alle Windows-apps die voor Intel zijn gemaakt, werken. Wij hebben om te testen OpenRCT2 en LibreOffice geïnstalleerd. Twee traditionele 64-bits Windows-apps (x86-64) die zich zonder problemen lieten starten. OpenRCT2 was als x86-64-app onder Windows 10 ARM prima speelbaar met gemiddeld 45 fps, terwijl het onder macOS 60 fps bereikte. LibreOffice startte traag op en haperde met vooral grote spreadsheets wat, maar is wel bruikbaar. Windows-gebruikers met een Mac die met zware spreadsheets en CAD-programma’s werken, doen er goed aan om nog even te wachten. Het is allemaal veelbelovend, maar nog prematuur.

Verbeteringen voor Intel-platform

Als je nog een Intel-Mac hebt en vertrouwt op Parallels Desktop, zullen de verbeteringen van versie 17 je zeker aanspreken. Traditionele prestatieverbeteringen zijn er ook dit jaar weer: op alle Macs is het uit pauze hervatten van VM’s tot 38% sneller, OpenGL-graphics tot 6 keer sneller en 2D-graphics in Windows tot 25% sneller. Er zijn ook optimalisaties die specifiek zijn voor M1 Mac: het starten van Windows 10 ARM is tot 33% sneller en Direct X11 grafische prestaties tot 28% sneller. De Windows-gebruikersinterface reageert beter met een nieuw beeldschermstuurprogramma. Dat laatste bleek ook uit onze test.

Parallels Desktop biedt ieder jaar snelheidsverbeteringen. Dit jaar zijn de verbeterde grafische drivers echt merkbaar sneller.

Op M1 Macs herkent Windows 10 de staat van de accu van de computer en schakelt indien nodig de energiebesparende modus in. Linux-VM’s zijn compatibel met meerkanaals audio, detecteren apparaten die worden aangesloten en de schermresolutie wordt dynamisch aangepast bij het wijzigen van het formaat van het venster.

Bovendien profiteren alle Macs van verbeterde ondersteuning voor USB 3.1-apparaten (hun namen kunnen worden gelezen in de Parallels-interface) en kun je nu alles slepen en neerzetten tussen Windows en macOS. Of het nu een afbeelding in een Word-document, stukje tekst of bestand is.

Prijzen Parallels Desktop 17

De standaard editie van Parallels Desktop 17 kost € 99,- als eeuwigdurende licentie of € 79,- als jaarabonnement. Upgraden vanaf een vorige versie kost € 49,-. Er is ook een Pro-versie voor € 99,- per jaar. Daar krijg je beter beheer van snapshots en een verbeterde Visual Studio-plug-in voor. Voor ondernemingen bevat de Business-editie van € 99,- per jaar extra administratieve tools. Er is een gratis proefversie die 14 dagen werkt.