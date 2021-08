Waarom je oude iPhone sneller wordt als je de locatie instelt op Frankrijk

Dat Apple de prestaties van zijn oudere smartphones verlaagt is al even bekend. Het bedrijf uit Cupertino wil de accuduur van de iPhone via deze weg stabiel houden, maar daar merk jij als consument dus wel iets van. Gelukkig is er een manier om daar een einde aan te maken.

Het is mogelijk om de prestaties van je oudere iPhone te verhogen door hem te laten denken dat je in Frankrijk bent. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Mark legt het je uit in dit artikel.

Zo maak jij je oude iPhone sneller

Wie een oude iPhone op zak heeft zal merken dat de smartphone niet zo snel meer is dan voorheen. Dat is logisch gezien technologie na al die jaren niet in zijn beste vorm blijft, maar heeft ook te maken met een beslissing van Apple. Het bedrijf wil de batterijen van oudere modellen minder zwaar belasten en schroeft de prestaties terug. Qua accuduur merk je dus misschien niet zoveel verschil, maar de telefoon is wel aanzienlijk langzamer.

Nu wordt duidelijk dat jij je oude iPhone, door middel van een simpele truc, sneller kunt maken. Het enige wat je hoeft te doen is de locatie van je smartphone te veranderen naar Frankrijk. Er doken eerder al verhalen op dat deze gouden tip voor wonderen zorgde, maar nu is er ook bewijs.

Als je kijkt naar de AnTuTu score van oudere iPhone-modellen voor de wijziging en na de wijziging is het verschil direct te zien. De zogeheten Running Score laat een stijging van 5W in vermogen zien, wat een groot verschil maakt in het dagelijks gebruik.

Waarom Frankrijk?

Het lijkt in eerste instantie op een bug, maar er is eigenlijk een hele goede reden dat Frankrijk als locatie gekozen moet worden. Het heeft er alles met te maken dat de regering van het land Apple een paar jaar geleden een boete heeft gegeven. Destijds werd bekend dat het Amerikaanse bedrijf de prestaties van oudere modellen terugschroeft om de accuduur van de smartphones langer mee te laten gaan. Iets waar Frankrijk het dus niet zo mee eens was. Apple moest niet alleen een boete betalen, maar ook direct stoppen met de praktijken.

In China werd de actie van Apple ook niet in dank afgenomen, al kreeg het daar geen boete. Het bedrijf van Tim Cook kreeg wel de opdracht om de prijzen voor het vervangen van de batterij te verlagen. In de landen waar Apple niet werd teruggefloten is het terugschroeven van de prestaties niet veranderd.