Deze opvouwbare iPhone-houder lijkt dé ideale MagSafe gadget te zijn

Met de komst van de iPhone 12 zijn er een aantal interessante upgrades gekomen. Eén daarvan is MagSafe. Daarmee heb je de mogelijkheid om je smartphone te opladen zonder dat je er een kabel in hoef te pluggen.

Mocht je iemand zijn die zijn iPhone 12 graag gebruikt om naar video’s te kijken, dan kun je wellicht losgaan met deze handige lader. Want met deze optie kun je de smartphone mooi hoog houden, terwijl hij oplaadt.

Handige iPhone 12-houder voor je MagSafe

Het gaat om een nieuw product van OtterBox, een bedrijf dat vaker accessoires voor de iPhone uitgeeft. In dit geval is het een zogenaamde Folding Stand for MagSafe. Het is alleen wel zo dat je zelf nog even zo’n MagSafe in huis moet halen. Deze zit er namelijk niet bij wanneer je hem aanschaft. Wat dat betreft is het vooral echt een houder, die je met de bestaande accessoire in een oplader verandert.

De Folding Stand for MagSafe komt met een schanier, waardoor je zelf kunt bepalen hoe hoog je je iPhone wil hebben in de setup. Als je er geen Netflix op kijkt, dan leg je hem gewoon plat, maar als je iets volgt zet je hem overeind op het punt dat het beste uitkomt voor jou. Als je daar tevreden mee bent, dan plaats je de oplader in de houder en verbind je het met een stroom ingang. En vanaf dat moment kun je dus makkelijk je smartphone opladen en gebruiken in een landscape-modus.

Nog niet in Europa

Het enige nadeel van deze MagSafe-houder voor de iPhone 12 is dat hij op dit moment nog niet op de Europese markt wordt aangeboden. Momenteel kun je hem alleen nog maar in de Verenigde Staten scoren. Daar kost hij zo’n 40 dollar. De kans dat hij hier uitkomt is overigens wel groot, want het hoeft niet qua stroom aangepast te worden aan de Europese markt. Het is namelijk echt gewoon een houder.