Olivia Rodrigo’s nieuwe clip is gefilmd met een iPad (en Apple schreeuwt het uit)

Een videoclip op een iPad maken? Het kan gewoon. Apple laat dat maar al te graag weten en posten een video van Olivia Rodrigo.

Laten we eerlijk zijn, een iPad is natuurlijk niet het meest ideale apparaat om een videoclip mee te maken. Monteren gaat natuurlijk veel makkelijker op een PC of Mac. Toch betekent het niet dat het resultaat slecht is. Apple wil maar al te graag de mogelijkheden laten zien.

Olivia Rodrigo aan de slag met de iPad

Apple laat op haar YouTube-kanaal nu 30 seconden zien van de nieuwe videoclip van Olivia Rodrigo, genaamd Brutal Masks. Daarin laat de iPhone-maker zien hoe de zangeres en haar team gebruik hebben gemaakt van de iPad bij het maken van de clip. We zien in de korte tijd verschillende toepassingen in een gelikt promotiefilmpje.

De video komt niet geheel als een verrassing aangezien Apple haar partnerschap met Olivia Rodrigo al op verschillende media aan het promoten was. Zo liet het bedrijf op haar TikTok-kanaal al verschillende keren zien hoe de popster de iPad, het Apple Pencil en de app ProCreate gebruikte. In een korte video is ook te zien hoe de zangeres AR maskers maakte met de app FacePaint.

Slimme marketing van Apple

Het is niet de eerste keer dat Apple samenwerkt met muzikanten. Eerder deed het al een soort zelfde actie met Lady Gaga en Selena Gomez. Zij maakten hun videoclips door middel van de iPhone. Thuis zal je waarschijnlijk nog wel even moeten oefenen om hetzelfde resultaat te bereiken. Je kunt nog zulk goed materiaal hebben maar uiteindelijk moet je zelf ook over de vaardigheden beschikken.

Apple wil graag laten zien dat hun producten voor hoogwaardige prestaties geschikt zijn. Het rijkt daarom ook elk jaar de IPPA uit. Ook dit jaar stond de prijsuitreiking weer op het programma. Daarbij vielen twee Nederlanders in de prijzen. Daarover lees je hier meer.

Apple Insider