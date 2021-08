NordVPN draait in nieuwste versie native op M1 Macs

Gebruik je NordVPN als VPN-service op je M1 Mac? Na een nieuwe update werkt de app nog sneller door native support.

NordVPN is een van de grootste VPN-aanbieders in de wereld. Het is een ideale service om anoniemer op het web te serven. Daarnaast is het ook een handige dienst om bijvoorbeeld locatieblokkades voor bijvoorbeeld Netflix en Amazon Prime Video te omzeilen om toegang tot meer content te krijgen. Je kunt de dienst natuurlijk ook gebruiken op je M1 Mac en dat wordt nu een stuk makkelijker.

NordVPN op je Mac

NordVPN heeft de Mac-app geüpdatet waardoor deze nu ook native support biedt voor Apple Silicon. Dat betekent dat de app meer gebruik gaat maken van de mogelijkheden die de M1 Chip biedt. Het zorgt voor een snellere ervaring en een beter power management dan de vorige versie van de app. Voorheen draaide de dienst nog via Rosetta 2.

Zelf legt NordVPN het zo uit in een persbericht. “De M1 chip is Apple’s nieuwe en verbeterde gepatenteerde chip in haar nieuwe computers. Voorheen aangedreven door de Intel chips, zal deze stap voor Apple gaan zorgen voor robuustere prestaties in alles: van snelheid tot batterij. Nu Apple deze stap naar hogere prestaties zette, vond NordVPN het gepast om mee te doen en een optimale gebruikservaring voor haar M1-Mac-gebruikers te garanderen.

Om gebruik te maken van de native M1-ondersteuning van NordVPN moet je versie 6.6.1 van de app installeren. Dan kun je gebruikmaken van de volledige ervaring van de VPN-dienst.

Voordelen van VPN

Zoals gezegd beschermt VPN je privacy. Het is een beveiligde tunnel tussen twee apparaten waardoor gegevens worden verzonden die door niemand anders kunnen worden gezien. Daardoor wordt het voor hackers of andere nieuwsgierige mensen een stuk lastiger om je te volgen. Vooral bij openbare Wi-Fi hotspots is het voor derden makkelijker om mee te gluren, dus daarop is een VPN eigenlijk wel een vereiste.

Er zijn ook verschillende gratis alternatieven voor NordVPN en andere diensten, maar pas wel op. Sommige kunnen gegevens van gebruikers verzamelen en verkopen.

Gebruiken jullie een VPN op de Mac of iPhone? Zo ja, welke? Laat het ons weten in de reacties.