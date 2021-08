Nokia vs Apple: rechter met aandelen misschien niet heel objectief geweest

Een federale rechter in Amerika heeft geoordeeld in een rechtszaak tussen Nokia en Apple, terwijl die rechter aandelen had in het laatstgenoemde bedrijf. De Finse fabrikant spande toen een rechtszaak aan tegen de iPhonemaker. De recente ontdekking heeft waarschijnlijk geen juridische gevolgen voor de uitkomst.

Tussen 2009 en 2011 waren Nokia en Apple verwikkeld in een patentenrechtszaak. De problemen werden in juni 2011 opgelost. De uitkomst van de rechtszaak werd geheim gehouden, maar Apple moest destijds wel eenmalig een groot bedrag neertellen. Ook moest het bedrijf daarna royalties blijven betalen aan Nokia.

Aandelen in Apple

De rechter die destijds de uitspraak deed in de zaak, blijkt achteraf aandelen te hebben in Apple. De rechter, William M. Conley, heeft de potentiële belangenverstrengeling op 27 augustus jongstleden in een brief kenbaar gemaakt. De brief is naar beide partijen in de rechtszaak gestuurd.

Joel Turner, hoofd plaatsvervangend griffier, laat in dezelfde brief weten dat “het hebben van de aandelen geen invloed gehad heeft op de besluitvorming in de zaak”. Het is niet duidelijk hoeveel aandelen Conley had destijds. Maar in de gedragscode voor Amerikaanse rechters staat rechters gewraakt moeten worden wanneer dit het geval is.

Nokia versus Apple: en nu?

Hoewel het misschien een beetje vreemd is dat dit nu pas aan het licht komt, gaat het toch volgens de richtlijnen. Een adviseur van de Judicial Conference Codes of Conduct Committee legt uit dat dergelijke feiten altijd onthuld moeten worden. Ook wanneer een rechtszaak al jaren geleden opgelost is.

Apple en Nokia hebben nu tot en met 27 oktober om te reageren op de onthulling. Zij mogen bepalen of dit nog een juridisch staartje krijgt. De verwachting is echter dat zowel Apple als Nokia geen actie onderneemt. De rechter heeft immers in het voordeel van de Finse fabrikant besloten, maar niet lang daarna hield het smartphone-avontuur van dezelfde fabrikant op door tegenvallende resultaten.

Apple Insider