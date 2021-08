Nieuwe Siri-afstandsbediening krijgt firmware update

Apple heeft een nieuwe firmware update uitgebracht voor de Siri-afstandsbediening. Onduidelijk is echter wat de update allemaal verbetert. De nieuwe Siri-afstandsbediening wordt dus wel steeds beter, maar we zullen nooit precies weten waarom.

Apple heeft firmware versie 9M6772 uitgebracht voor de nieuwe Siri-afstandsbediening. De update werd het eerst ontdekt door MacRumors. De afstandsbediening, die Apple samen met de nieuwe Apple TV 4K heeft uitgebracht, is geschikt voor de bediening van zowel de Apple TV 4K als de Apple TV HD.

Apple heeft vandaag een nieuwe firmware-update uitgebracht voor de Siri-afstandsbediening die is ontworpen voor de nieuwe Apple TV 4K- en Apple TV HD-modellen. De nieuwe firmware heeft intern versienummer 9M6772 en vervangt de vorige firmware versie, genaamd 9M6336. Lekker handig is dat dit niet de firmware versie is, die je ziet in de Apple TV-afstandsbediening-instellingen.

Onduidelijk wat de Siri afstandsbediening firmware update precies verbetert

Wij vinden het altijd wel handig vinden om precies te weten wat zo’n ​​nieuwe firmware-update allemaal aanpakt of verbetert. We zijn inmiddels wel van Apple gewend dat het daar erg vaak in kan zijn. Het is dus momenteel onduidelijk waar de nieuwe firmware-update precies voor dient, naast de gebruikelijke “bugfixes en prestatieverbeteringen”.

Er is voor de Siri-afstandsbediening, net als bij de AirPods, geen manier om de firmware update handmatig te starten. De update gebeurt meestal ‘s nachts, als de Apple TV zich in slaapstand bevindt. Je zal dus hoogstwaarschijnlijk niet eens in de gaten hebben dat je afstandsbediening is bijgewerkt en draait op de nieuwste versie.

Als je de update handmatig wilt proberen uit te voeren, kun je daarom het best je Apple TV in de sluimerstand laten gaan en je Siri-afstandsbediening een tijdje niet aanraken.

De nieuwe Siri-afstandsbediening loste veel van de problemen op die mensen hadden met de oude versie. Denk aan het multitouch-display en het ontbreken van knoppen op de oude versie. De nieuwe knoppenkast is nu weer nét iets beter geworden.