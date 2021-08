Nieuw in iOS 15: Siri kondigt aanzienlijk meer notificaties aan

Wie AirPods heeft, is het vast al eens opgevallen. Siri kondigt iMessage-berichten die je in de Berichten-app ontvangt aan. Zelfs als je muziek of een podcast aan het luisteren bent. Die optie wordt in iOS 15 aanzienlijk uitgebreid. Siri kan berichten van alle apps aankondigen.

Het gaat dus niet alleen om communicatie-apps als WhatsApp, Signal of Telegram, maar alle apps. Siri kan desgewenst dus pushberichten van nieuws-apps of e-mails aankondigen. De functie is optioneel en staat standaard voor externe apps uitgeschakeld.

Meer aankondigingen van Siri in iOS 15

Ook als je niet expliciet instelt dat Siri berichten van apps moet aankondigen, zul je de assistent in iOS 15 vaker horen. In plaats van alleen dingen uit de Berichten-app aan te kondigen, zal Siri ook Agenda-meldingen, notificaties van Zoek mijn, Herinneringen en Blootstellingsmeldingen aankondigen. Meer van Apple’s eigen apps dus.

Je kunt via het menu Instellingen → Siri en zoeken → Kondig meldingen aan ook nog apps van derden toevoegen. Dat kan nuttig zijn als je bijvoorbeeld breaking nieuws altijd wil horen of Slack-berichten van collega’s voorgelezen wil hebben terwijl je de app niet open hebt. Bij het aankondigen zal Siri eerst zeggen van welke app de melding afkomstig is. Sommige berichten, zoals e-mails, worden in zijn geheel voorgelezen. Antwoorden is alleen mogelijk als een app daarvoor ondersteuning heeft. In principe kan iedere ontwikkelaar dit inbouwen, maar het gebeurt nog niet vaak.

AirPods of Beats vereist

Deze functie werkt niet met alle koptelefoons. Je moet een van onderstaande modellen hebben:

AirPods (2e generatie of nieuwer)

AirPods Pro

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

AirPods Max