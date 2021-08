Netflix komt met ideale audiofunctie voor iPhone en iPad

Netflix brengt een langverwachte audiofunctie uit voor de app die beschikbaar is op iPhone en iPad. Gebruikers hebben er lang op gewacht. Het gaat om ondersteuning voor Spatial Audio, wat in Nederland ruimtelijke audio genoemd wordt. Nu kun je mogelijk nog meer opgaan in de content die de populaire videostreamingdienst aanbiedt.

De uitrol van de functionaliteit is sinds afgelopen woensdag, 18 augustus, van start gegaan. Vertegenwoordigers van het bedrijf hebben tegenover Amerikaanse media laten weten dat het een langzame uitrol betreft. Het kan dus enkele dagen tot enkele weken duren voordat je de update kunt binnenhalen.

Netflix en ruimtelijke audio

De feature ruimtelijke audio is geïntroduceerd met iOS 14. Dat betekent dat Netflix-gebruikers dus lang hebben moeten wachten op de functie. iOS 15 staat bijna voor de deur en moet de functie verbeteren. Nu werkt alleen nog Dolby Atmos-content met Spatial Audio, maar straks werkt ook reguliere content ermee.

Ruimtelijke audio moet voor een onderdompeling in de kijkervaring zorgen. De functionaliteit maakt gebruik van uitgebreide effecten in surround sound, waardoor audio zich om je heen lijkt te begeven. Andere diensten die de optie ondersteunen, zijn onder meer Disney+ en Apple TV+, dus je kunt die al uitproberen.

Wat heb je nodig?

Om ruimtelijke audio op Netflix, of een andere dienst met ondersteuning, uit te proberen, moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Apple legt uit dat je bepaalde apparaten en diensten nodig hebt.

AirPods Pro of AirPods Max

iPhone 7 of nieuwer of een van deze iPad-modellen: iPad Pro 12,9‑inch (3e generatie) en nieuwer iPad Pro 11-inch iPad Air (3e generatie) en nieuwer iPad (6e generatie) en nieuwer iPad mini (5e generatie)

iOS of iPadOS 14 of hoger

Audiovisueel materiaal uit een ondersteunde app

In de toekomst moet ruimtelijke audio ook naar tvOS en macOS komen. Maar voorlopig is de functie alleen beschikbaar op iOS en iPadOS.

9to5Mac