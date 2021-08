Apple TV+ en Netflix in biedingsstrijd om film Jennifer Lawrence

Netflix en Apple TV+ lijken diepe zakken nodig te hebben voor een film van Jennifer Lawrence. Ze bieden tegen elkaar op.

Apple TV+ en Netflix doen er alles aan om de beste films en series binnen te halen. Waar Netflix al een behoorlijk trackrecord heeft, is het voor Apple TV+ nog steeds zoeken. De streamingdienst heeft met The Morning Show en Ted Lasso natuurlijk al toppers in huis, maar het bedrijf zal flink moeten investeren in goede titels om echt de concurrentie te kunnen aangaan. Om dat te doen, heeft het zijn pijlen nu gericht op een film met Jennifer Lawrence. Het hoopt met grote namen meer mensen naar zijn streamingdienst te lokken.

Een film over Sue Mengers

De film waar Apple TV+ interesse in heeft, gaat over de legendarische zaakwaarnemer Sue Mengers die in de jaren ’60, ’70 en ’80 de belangen behartigde van menig grote naam in Hollywood. Eerder was er al eens een Broadway-show over Mengers. Bovendien werd in 1973 de film The Last of Sheila op haar geïnspireerd.

In haar carrière behartigde ze de belangen van een aantal grote Hollywood-namen in die tijd. Zo was ze de agent van onder andere Candice Bergen, Faye Dunaway, Gene Hackman, Steve McQueen en Barbra Streisand.

Jennifer Lawrence is niet de enige grote naam die aan het project meewerkt. Zo is de regie in handen van Oscar-winnaar Paolo Sorrentino en wordt het script geschreven door Lauren Schuker Blim, Rebecca Angelo en John Logan.

Apple TV+ en Netflix gaan de strijd aan

De biedingenstrijd tussen Apple TV+ en Netflix loopt flink op. Zo is het bedrag voor de film inmiddels de 80 miljoen dollar gepasseerd en zijn er zelfs bronnen die al over 95 miljoen spreken meldt Variety. Het is onbekend wie de strijd op dit moment leidt.

Overigens zijn Paolo Sorrentino en Apple TV+ geen onbekenden voor elkaar. Zo komt zijn film The Hand of God ook naar de streamingdienst.