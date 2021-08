Nederlandse winnaressen in IPPAwards iPhone fotowedstrijd

De Nederlandse Claire Droppert en Laila Bakker hebben beiden een eerste prijs gewonnen in Apple’s jaarlijkse IPPAwards fotowedstrijd.

Claire zond een typisch Nederlandse foto in onder de naam ‘A Dutch Morning’. Zij won de eerste prijs in de categorie ‘Zonsondergang’. Voor velen van ons is het wellicht een afgezaagd plaatje, maar de Kinderdijk is toch wel een van de grotere toeristische trekpleisters van Nederland. En eerlijk is eerlijk, het is wel een prachtige prent.

Claire maakte de onderstaande foto met een iPhone 11 Pro Max. Dat is ook het toestel waarmee Apple de opnamens maakte voor de WWDC 2020.

In de categorie ‘Dieren’ ging Laila Bakker uit Ouderkerk aan de Amstel met de eerste prijs aan de haal. Met deze prachtige zwart-wit foto van een leguaan liet ze alle andere inzendingen ver achter zich. De prachtige nuances in de tinten en het haarscherpe beeld leverde Laila veel lof op. De foto zou dan ook niet misstaan als wandversiering op posterformaat.

Ook Laila maakte voor deze foto gebruik van een iPhone 11 Pro Max. Het blijkt dus wel dat je helemaal niet de allernieuwste iPhone hoeft te hebben om prachtige foto’s te maken.

Sterker nog: De Hongaarse Istvan Kerekes werd overall winnaar tijdens de IPPA van 2021. Hij gebruikte voor zijn foto een iPhone 7. Diego Moreno, maakte voor zijn kiekje zelfs gebruik van een iPhone 5s. Dat is een toestel dat maar liefst acht jaar oud is! Daarmee scoorde hij wel een mooie derde plaats in de categorie ‘Kinderen’.

IPPAwards

De IPPAwards is een jaarlijks terugkerende fotowedstrijd. Apple riep de wedstrijd in 2007 in het leven om te laten zien dat je met een iPhone prachtige foto’s kunt maken. Het enige vereiste om mee te kunnen doen met je inzending is dat je foto is gemaakt met een iPhone. IPPA staat dan ook voor iPhone Photo Awards. Ook bij eerdere jaargangen van Apple’s IPPAwards zijn Nederlanders in de prijzen gevallen. De IPPA 2021 uitslag was eind juli al bekend gemaakt, maar we vonden het eindelijk tijd de beide winnaressen eens extra in het zonnetje te zetten.

Wil je alle winnaars uit de diverse categorieën zelf eens op je gemak bekijken? Ga dan naar de site van de IPPA.