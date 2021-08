Naakte man terroriseert Google Maps met onsmakelijke selfies

Op zoek naar een argument in de eeuwige discussie over of Google Maps of Apple Maps beter is? Hier is een interessante. Google Maps heeft een probleem, en wel een probleem met een naakte man. Een Amerikaan maakt er een sport van om op zoveel mogelijk plaatsen naakt op de kaarten-app van Google te verschijnen. Met succes.

Naast de beelden die Google zelf maakt, kunnen gebruikers ook eigen foto’s ter aanvulling naar Google Maps uploaden. De digitale potloodventer heeft al meer dan honderd foto’s op Google Maps gezet. Samen zijn ze goed voor meer dan 36 miljoen views. Zijn meest recente ‘werk‘ is een panoramafoto bij het Loch Ness-meer in Schotland.

Loch Ness-meer toont een ander ‘monster’

Google Maps heeft geen street view van het Loch Ness-meer, maar gebruikers kunnen wel een eigen panoramafoto uploaden. Google toont die dan op de plaats waar je normaal naar street view kunt schakelen. Bij het meer in Schotland was een panoramafoto te zien, maar die toonde een zwembad met de digitale potloodventer in een hoekje.

De truc is goed uitgevoerd. Aanvankelijk leek het slechts een verkeerd geplaatste foto met een zwembad in plaats van een meer. Wie door de panorama swipete, zag de naakte man met zijn paddenstoelvormige monster geslachtsdeel uit zijn broek. Dit deel van de foto werd slim buiten het voorbeeld dat Google toont gehouden. Inmiddels heeft is de foto verwijderd. maar wel pas nadat deze anderhalf miljoen keer bekeken werd.

Zijn naakfoto’s werden via Google Maps meer dan 36 miljoen keer en bij 100 plaatsen bekeken.

Google al meer dan een jaar te slim af

De digitale potloodventer begon een jaar geleden publiek over zijn vreemde hobby te communiceren. Hij maakte een account op Reddit aan onder de naam ‘Selfie2020‘ en berichtte over hoe vaak hij Google te slim af was. Inmiddels is zijn account op de site verwijderd, maar toch valt er nog behoorlijk wat van zijn ‘werk’ te achterhalen. Zo postte hij eerder trots dat zijn naaktfoto’s al meer dan 36 miljoen keer bekeken zijn en wist hij op meer dan 100 plaatsen een naaktfoto bij een plaats op Google Maps te zetten.

De man dook eind 2019 voor het eerst op. Toen plaatste hij een naaktfoto in de Indonesische provincie Atjeh met op zijn handen geschreven ‘Protest sharia law’. Een protest tegen de invoering van de sharia in de provincie. Daarna deed hij hetzelfde bij Walmart, Universal Studio’s in Florida, Times Square in New York en begin 2021 in Tokyo, Japan. (Onderstaande tweet is NSFW!)



Nadat gebruikers van Google Maps de ongepaste foto’s hebben gerapporteerd, worden ze steeds verwijderd. De man kan echter gewoon doorgaan met digitaal potloodventen. De reden lijkt te zijn dat Google de (panorama)foto’s die gebruikers bij plaatsen uploaden niet (goed) scant. Dat is vreemd voor een bedrijf dat goed is in machine learning en een goede, eigen Foto’s-app heeft die veel objecten herken.

Wij hebben Google gevraagd of er inmiddels maatregelen zijn genomen en zullen dit artikel bijwerken indien de zoekgigant met een antwoord komt. Tot die tijd misschien niet zomaar op iedere panorama klikken, of Apple Maps gebruiken.