Mr. Corman: alles wat je over de nieuwe serie op Apple TV+ moet weten

Aankomende week komt Mr. Corman naar Apple TV+. Wij vertellen wat je kunt verwachten, zodat je zelf kunt bepalen of je de serie wil zien.

Apple TV+ heeft een volle agenda tot in ieder geval het najaar. Bijna elke week komt er nieuwe film of serie uit. Aankomende week is het de beurt aan Mr. Corman. Wij vertellen je wat je kunt verwachten.

Een nieuwe komedie op Apple TV+

Komedieseries op Apple TV+ weten goed te scoren. Over Ted Lasso hoeven we het geen eens te hebben, maar ook Mythic Quest is een groot succes. Met Mr. Corman hoopt Apple een nieuwe toptitel aan de lijst toe te kunnen voegen, al heeft deze serie wel wat meer donkere randjes.

Dit is Mr. Corman

De titel zegt eigenlijk al precies waar de serie over gaat: Mr. Corman. Met een beetje geluk kon Josh Corman een popster zijn. Helaas loopt niet alles zoals je hoopt. In plaats van te rocken op een podium geeft Josh Corman nu les op een basisschool. Hoewel hij van zijn leerlingen houdt, knaagt het nog altijd dat hij niet is doorgebroken. Tot overmaat van ramp heeft zijn verloofde de relatie met hem afgekapt en komt zijn oud-schoolvriend bij hem inwonen. Hij vindt het moeilijk om geluk en betekenis in zijn leven te vinden.

Joseph Gordon-Levitt in actie

De serie is gemaakt door Joseph Gordon-Levitt, die tevens de hoofdrol op zich neemt. We kennen hem natuurlijk vooral als acteur uit titels als The Trial of the Chicago 7, Inception en Project Power, maar hij timmert ook aan de weg als producer en schrijver.

Gordon-Levitt wist al te scoren met HitRECord on TV. Mr Corman moet zijn volgende succesvolle project worden. Het bijzondere is dat hij de hoofdrol speelt en tevens excutive producer, schrijver en producent is. Je kunt het dus met recht zijn project noemen.

Maar naast Gordon-Levitt spelen er natuurlijk nog meer acteurs mee in de nieuwe serie. Een belangrijke rol is weggelegd voor Arturo Castro, die je wellicht kent uit Narcos. De cast bestaat verder onder andere uit Debra Winger (Black Widow), Juno Temple (Ted Lasso), Jamie Chung (Dragonball Evolution) en Shannon Woodward (Westworld).

Trailer

In de trailer van Mr. Corman zien we hoe Gordon-Levitt voor de klas staat waar een leerling hem vraagt of hij een ‘lucky person’ is. Daarna kragen we een inkijkje in zijn leven waarbij het er allemaal niet heel rooskleurig uitziet. Hij probeert weer op het juiste pad te komen en positiever te worden.

Release van Mr. Corman

Het eerste seizoen van Mr. Corman is vanaf 6 augustus te zien. De eerste twee afleveringen komen meteen online, daarna volgt elke week een nieuwe episode. In totaal bestaat het eerste seizoen uit tien afleveringen die allemaal rond de 30 minuten duren.