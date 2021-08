Matter: komst universele Smart Home techniek opnieuw uitgesteld

Een tijdje geleden berichtten we over Matter. Dat is een nieuwe industriestandaard om Smart Home producten van verschillende fabrikanten samen te laten werken. De standaard wordt ondersteund door de grote jongens in de Smart Home industrie, waaronder Apple, Google en Amazon. Nu lijkt het erop dat de doelstelling, om eind 2021 de eerste universele producten te zien, niet haalbaar is. We zullen dus nog even moeten blijven wachten op die universele smart Home-standaard.

Matter is al lang in de maak, lang voordat het zijn huidige naam kreeg. Oorspronkelijk heette het “Project CHIP”. Bij de introductie kondigde de Connectivity Standards Alliance (CSA) aan dat Matter, het vernieuwde protocol, in mei 2021 live zou gaan. De doelstelling was om gadgets van onder meer Google, Amazon en Apple te laten samenwerken onder één onderling verbonden dak. Door een ongelukkige (maar niet verrassende) gang van zaken kon men die datum niet halen en zullen we nog wat langer moeten wachten op die Smart Home utopie waar we allemaal van dromen.

Matter introductie al eerder opgeschoven

De eerste Matter-compatibele producten stonden aanvankelijk gepland voor certificering tegen het einde van 2021. Volgens de laatste blog van de CSA zijn die plannen echter vooruitgeschoven naar volgend jaar. Volgens de organisatie vereisten “verschillende testgebeurtenissen en prognoses” een bijgewerkt schema om de SDK voor de lancering bij ontwikkelaars en fabrikanten te krijgen. Met andere woorden, Matter staat nu gepland voor de eerste helft van 2022.

Onze vernieuwde planning omvat de voortdurende ontwikkeling van de SDK en certificeringsprogramma’s in de tweede helft van 2021, gericht op een bèta-versie van de technische specificaties. Deze zullen vervolgens eind 2021 beschikbaar zijn voor onze leden. In de eerste helft van 2022 verwachten we dat de SDK wordt vrijgegeven. Dan kunnen we de eerste apparaten certificeren en ons formele certificeringsprogramma openen.

Industrie steunt initiatief van CSA

Er zijn tal van redenen te bedenken waardoor de universele standaard van de CSA vertraging opliep. Het is mogelijk dat vroege tests van Matter hebben aangetoond dat de SDK gewoon niet klaar was voor lancering. Het is tenslotte ongetwijfeld een hels en uitzichtloos karwei om alle producten van 200 bedrijven te laten samenwerken. Hoewel het meest recente testevenement meer dan 60 apparaten van 40 verschillende bedrijven omvatte, is er wel degelijk sprake van oprechte interesse vanuit de Smart Home industrie in het algemeen.

Toch is het moeilijk om niet teleurgesteld te zijn over de vertraging van Matter. Google heeft zijn geplande ondersteuning voor het protocol tijdens zijn I/O-event uiteengezet en het klonk bijzonder veelbelovend. Maar, zoals gezegd: we zullen moeten wachten tot ergens volgend jaar om het daadwerkelijk in actie te zien. Dan weten we of we een Amazon Echo kunnen bedienen via HomeKit en HomeKit producten kunnen programmeren via Google’s Smart Display.

Wordt vervolgd dus.