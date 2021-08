Martin Scorsese haalt John Lithgow binnen voor ‘Killers of the Flower Moon’

Killers of the Flower Moon krijgt een nieuwe topnaam erbij in de cast. De Apple TV+ serie voegt John Lithgow toe aan de film.

Hoewel Apple TV+ al wat films heeft uitgebracht en een flink aantal op de planning heeft staan, mogen we zeker zeggen dat Killers of the Flower Moon de titel is waar we het meest naar uitkijken. Natuurlijk zou alleen de regie van Martin Scorsese genoeg reden zijn, maar daarnaast heeft de titel ook een echte topcast. Alsof die nog niet genoeg was, komt er nu een grote naam bij meldt Variety.

John Lithgow krijgt een rol

Over Killers of the Flower Moon wordt al een hele tijd gesproken, maar wanneer de film uitkomt weten we nog steeds niet. Wat we nu wel weten is dat er een nieuwe naam aan de film is toegevoegd. Het gaat om John Lithgow. De acteur ken je waarschijnlijk het best uit de sitcom 3rd Rock From the Sun, Dexter en Shreck. Ook is hij twee keer genomineerd voor een Oscar. De rol in de film is overigens niet al te groot. Hij speelt een aanklager.

De grote rollen in de film zijn al vergeven aan een aantal grote acteurs. Zo zien we onder andere Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser en Jesse Plemons.

Wachten op Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon is natuurlijk een prachtige naam, maar waarschijnlijk heb je geen idee waarover het gaat. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek dat gaat over een serie moorden in de jaren ’20 van de vorige eeuw in Oklahoma. Deze stonden bekend als the Reign of Terror. Die hadden alles te maken met de ontdekking van olievoorraden onder het land van de indianen. Het daaropvolgende onderzoek hielp bij het ontstaan van de FBI en was een cruciaal moment in de evolutie van Amerika.