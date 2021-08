Vergeet de MagSafe Battery Pack: dit model laadt je iPhone drie keer op

De MagSafe Battery Pack is een handige accessoire om altijd bij de hand te hebben. Op die manier kun je onderweg altijd je iPhone 12 op een makkelijke manier opladen, waardoor je nooit zonder stroom zit.

Toch zit er wel een nadeel aan de MagSafe Battery Pack. Hij is namelijk wat prijzig. Ja, het draadloos opladen is handig, maar om daar nou meer dan honderd euro voor neer te leggen, dat gaat voor velen misschien een beetje ver. Gelukkig zijn er alternatieven.

Een handig alternatief op de MagSafe Battery Pack

Het alternatief op de Battery Pack is de JVC Power Bank. Hij is op dit moment enkel bij de Amerikaanse Amazon te koop, maar zal later ook vast op een makkelijkere manier te scoren zijn. Officieel ondersteunt de powerbank geen Magsafe, maar in de beschrijving staat wel dat hij makkelijk te koppelen is aan een smartphone door middel van de magnetische connectie. Daarnaast beschikt hij over een capaciteit van 5.000mAh. Daarmee zou het mogelijk moeten zijn om je iPhone 12 bijna drie keer mee op te laden.

Heel erg snel gaat dat overigens niet. De Qi oplader laadt op met een snelheid van 5W dus het duurt wel even voordat alles weer volledig vol zit. Het is daarnaast ook mogelijk om meerdere apparaten tegelijkertijd op te laden. Eén apparaat laad je dan draadloos op, terwijl je de andere twee apparaten met een USB-A of USB-C aansluiting van stroom voorziet. Daarnaast is hij ook makkelijk mee te nemen. Het product is namelijk zo’n 11 millimeter dik, waardoor je hem makkelijk mee kan nemen. Net als de MagSafe Battery Pack dus.

Een gewone batterypack ook handig

Mocht je een klein budget hebben en het niet belangrijk vinden om draadloos op te laden, zoals de MagSafe Battery Pack doet, dan kun je tegenwoordig voor een tientje al een goed alternatief vinden. Dan moet je alleen wel een standaard oplaadkabel gebruiken.